حركة الجهاد الإسلامي تدعو الشعب الفلسطيني إلي المشاركة الحاشدة في مليونية القدس

وقالت الحركة في البيان 'يا جماهير أمتنا العربية والاسلامية الحية..واحدٌ وخمسون عاماً علي استكمال احتلال العدو الصهيوني لمدينة القدس، بوابة السماء ومعراج الأنبياء. واحد وخمسون عاما،ً ومعول التهويد الصهيوني الخبيث يعمل ليلاً ونهاراً، وبشتي الطرق والوسائل الدنيئة، ليزيل عن مدينة القدس هويتها الحضارية العربية والاسلامية الأصيلة، ليحولها من مدينة المسجد الأقصي المبارك، وكنيسة القيامة، لمدينة الهيكل الزائف المزعوم.

يا شعبنا الفلسطيني المقاوم.. يا جماهير أمتنا تمر علينا هذه الذكري الأليمة، ونحن في أخطر مرحلة في تاريخ أمتنا المعاصر، في الوقت الذي يعلن به الرئيس الأمريكي 'دونالد ترامب' أن القدس عاصمة 'اسرائيل' ، متوهماً أن باستطاعته فرض التاريخ التلمودي الديني الأنجليكاني المزيف علي شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، كخطوة نهائية في تهويد مدينة القدس، يقف شعبنا صامداً مستبسلاً في معركة الدفاع عن هوية القدس وتاريخها ومستقبلها'.

وأكدّ البيان علي:

أولًا: مدينة القدس عربية إسلامية كانت وما زالت وستبقي بإذن الله، رغم حجم المؤامرات والمخططات التي يديرها الأفاكون والمستعمرون المعتدون ، ورغم ما أصاب الأمة من جراح وتيه وتشتت ، فإن مستقبل القدس تحدده مسيرة الشعب الفلسطيني المتواصلة والمتجذرة في وعي أبنائه الثائرين.

ثانياً: نشيد بصمود أبناء شعبنا في كل مكان وبالمشاركة الواسعة في مسيرات العودة التي شكلت عنواناً مضيئاً علي طريق حماية القدس والذود عنها ، ولقد كان يوم 14 مايو يوماً ملحمياً في التأكيد علي هوية القدس وجه خلاله الشعب الفلسطيني ضربة للمشروع الصهيوأمريكي أربكت حساباتهم وفضحت عنصريتهم وكشفت أحقادهم.

ثالثاً: إن أي اتصال مع الكيان الصهيوني أو من يمثلونه وفي أي مستوي هو طعنة لجهاد الشعب الفلسطيني وحقوقه ، وهو جريمة بحق الثوابت القومية والإسلامية وخروج عن اجماع الأمة التي ترفض الوجود الصهيوني في منطقتنا العربية والإسلامية.

رابعاً: إننا نجدد رفضنا وإدانتنا لكل أشكال التطبيع ومحاولات بعض الأنظمة الاعتراف بالكيان الصهيوني أو إقامة أي شكل من العلاقة معه تحت أي مبررٍ كان ، وندعو العرب والمسلمين جميعاً إلي مواجهة التطبيع ونبذ المطبعين ، وتعزيز نهج المقاطعة الشاملة للكيان الصهيوني والعمل علي عزله وملاحقة قادته.

خامساً: ندعو جماهير شعبنا في كل مكان إلي الخروج والمشاركة الحاشدة في مليونية القدس ، التي ستنطلق فيها الجماهير بعد صلاة الجمعة 8 يونيو 2018م مؤكدة علي الحق الثابت في العودة والإصرار علي التصدي لتهويد القدس ، والعمل علي كسر الحصار الظالم واستمرار المقاومة ضد الإرهاب والعدوان الصهيوني.

انتهي ** 1837

