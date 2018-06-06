بلغاريا راغبة في استقطاب كوادر إيرانية ماهرة

طهران/5حزيران/يونيو/إرنا – أفصح وزير العمل البلغاري بيسر بتكوف اليوم الثلاثاء عن رغبة بلاده في تبادل المعرفة الفنية والهندسية مع ايران واستقطاب كوادر ايرانية ماهرة.

ونقلاً عن وزارة التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي التقي بتكوف بنظيره الايراني علي ربيعي علي هامش الإجتماع المائة والسبعين الدولي للعمل المقام في جنيف، وأعرب خلال اللقاء عن إرتياحه لما تشهده العلاقات بين ايران وبلغاريا من تقدُّم.
وأعرب وزير العمل البلغاري عن استعداد بلاده لنقل خبراتها في قطاع التعليم الفني والمهني الي ايران واستقطاب كوادر ماهرة من ايران للعمل في بلغاريا.
كما أبدي الوزير البلغاري عن رغبة بلده في الاستفادة من الخبرات الايرانية في مجال إعداد مشروع قانون حماية المعاقين.
واتفق الطرفان خلال إجتماعهما علي توقيع مذكرات تفاهم وابرام عقود تعاون في مجال ايفاد الايدي العاملة وتبادل المعرفة الفنية والمهنية وقضايا المعاقين وموضوع الوقاية من الأضرار الاجتماعية وكذلك قطاع التأمين الطبي والاجتماعي وذلك حتي نهاية العام الميلادي الجاري.
هذا وكان وزير التعاون الايراني علي ربيعي قد وضع علي لائحة برنامج زيارته لجنيف الالتقاء بنظرائه من جنوب افريقيا وكازاخستان وبلغاريا وفنلندا وايرلندا وكرواتيا والامين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال والمدير العام لمنظمة العمل الدولية فضلاً عن إلقائه كلمة في الملتقي ومشاركته في إجتماع وزراء عمل قارة آسيا و أوقيانيا وإجتماع وزراء عمل دول عدم الانحياز والمشاركة في الإجتماع السامي العالمي للعمل.
وستستمر إقامة الوزير في جنيف حتي السابع من حزيران/يونيو الجاري.
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بلغاريا راغبة في استقطاب كوادر إيرانية ماهرة

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