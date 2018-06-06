المشاركة في مسيرات اليوم العالمي للقدس مسؤولية كل مسلم

ونقلاً عن قسم العلاقات العامة لمجلس صيانة الدستورعبّر آية الله جنتي عن قضية القدس بأنها قضية الاسلام والانسانية واصفاً فلسطين بأنها جزء لايتجزأ من العالم الاسلامي وأنّ القدس هي القبلة الاولي للمسلمين.

واستنكر جنتي وقوف العالم مكتوف الايدي أمام الظلم الذي يعاني منه الفلسطينيون قائلاً: لو كنا بشراً ومسلمين وشيعة الإمام علي عليه السلام يتوجب علينا مساندة المظلومين.

وإعتبر جنتي قضية فلسطين قضية الجميع مؤكداً علي ضرورة الدفاع عنها بكل ما اوتينا من قوة أقلّه المشاركة في مسيرات اليوم العالمي للقدس كي نقول للفلسطينيين بأن عدوكم عدونا وصديقكم صديقنا.

وعزا آية الله جنتي التواجد الايراني في سوريا الي تعرّض هذا البلد الي عدوان صهيوني ظالم.

وبشّرَ الأمين العام لمجلس صيانة الدستور الايراني بأنّ إسرائيل ماضية الي الزوال وقال: سنحتفل قريباً بالقضاء علي اسرائيل ونحن علي الاراضي الفلسطينية.

إنتهي** ع ج** 1837

