آية الله جنتي:

المشاركة في مسيرات اليوم العالمي للقدس مسؤولية كل مسلم

طهران/5حزيران/يونيو/إرنا – قال رئيس مجلس خبراء القيادة آية الله أحمد جنتي اليوم الثلاثاء: إنّ المشاركة في مسيرات اليوم العالمي للقدس مسؤولية كل مسلم وإنّ هذه المشاركة ستزيد من عزم وحماس الشعب الفلسطيني.

ونقلاً عن قسم العلاقات العامة لمجلس صيانة الدستورعبّر آية الله جنتي عن قضية القدس بأنها قضية الاسلام والانسانية واصفاً فلسطين بأنها جزء لايتجزأ من العالم الاسلامي وأنّ القدس هي القبلة الاولي للمسلمين.
واستنكر جنتي وقوف العالم مكتوف الايدي أمام الظلم الذي يعاني منه الفلسطينيون قائلاً: لو كنا بشراً ومسلمين وشيعة الإمام علي عليه السلام يتوجب علينا مساندة المظلومين.
وإعتبر جنتي قضية فلسطين قضية الجميع مؤكداً علي ضرورة الدفاع عنها بكل ما اوتينا من قوة أقلّه المشاركة في مسيرات اليوم العالمي للقدس كي نقول للفلسطينيين بأن عدوكم عدونا وصديقكم صديقنا.
وعزا آية الله جنتي التواجد الايراني في سوريا الي تعرّض هذا البلد الي عدوان صهيوني ظالم.
وبشّرَ الأمين العام لمجلس صيانة الدستور الايراني بأنّ إسرائيل ماضية الي الزوال وقال: سنحتفل قريباً بالقضاء علي اسرائيل ونحن علي الاراضي الفلسطينية.
إنتهي** ع ج** 1837



برچسب ها

اجتماعي

آية الله جنتي

اليوم العالمي للقدس

طهران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

المشاركة في مسيرات اليوم العالمي للقدس مسؤولية كل مسلم

معظم المشاهدات

تزويد الاسطول الجوي المدني الايراني ب11 طائرة حديثة

المديرة التنفيذية لشركة 'ايران اير'

تزويد الاسطول الجوي المدني الايراني ب11 طائرة حديثة

البنی التحتیة لمنشآت مجمع نطنز الكهربائیة جاهزة لمئات آلاف وحدة فصل

رئیس منظمة الطاقة النوویة الایرانیة:

البنی التحتیة لمنشآت مجمع نطنز الكهربائیة جاهزة لمئات آلاف وحدة فصل

قائد الثورة مخاطبا الشباب العرب: شعوبكم تعقد الامل عليكم

في كلمة باللغة العربية...

قائد الثورة مخاطبا الشباب العرب: شعوبكم تعقد الامل عليكم

عدوان: فعاليات كبيرة في ذكري النكسة والمسيرات مستمرة

عدوان: فعاليات كبيرة في ذكري النكسة والمسيرات مستمرة

إیران تبلغ الوكالة الذریة بخططها لإنتاج المادة الخام لأجهزة الطرد المركزی

رویترز:

إیران تبلغ الوكالة الذریة بخططها لإنتاج المادة الخام لأجهزة الطرد المركزی

أحدث الأخبار

ملايين المؤمنين يحيون ليالي القدر وذكري استشهاد الامام علي في العراق

ملايين المؤمنين يحيون ليالي القدر وذكري استشهاد الامام علي في العراق

النائب مطهري: وحدة الدول الاسلامية تسرّع تحرير فلسطين

في طاولة مستديرة لوكالة 'ريانوفوستي'

النائب مطهري: وحدة الدول الاسلامية تسرّع تحرير فلسطين

إیران تبلغ الوكالة الذریة بخططها لإنتاج المادة الخام لأجهزة الطرد المركزی

رویترز:

إیران تبلغ الوكالة الذریة بخططها لإنتاج المادة الخام لأجهزة الطرد المركزی

اميركا تستهدف الاكراد الرافضين الانضمام للمليشيات الانفصاليه

وزاره الخارجية السوريه :

اميركا تستهدف الاكراد الرافضين الانضمام للمليشيات الانفصاليه

المنتخب الوطنی الایرانی یصل الي موسكو للمشاركة فی الموندیال

المنتخب الوطنی الایرانی یصل الي موسكو للمشاركة فی الموندیال

موضوعات مرتبط