أتمني أن يستوعب الاوروبيون مغزي تصريحات سماحة القائد

وأضاف ذو النور بأنّ الأمر الصادر عن سماحة القائد الموجه الي منظمة الطاقة النووية الايرانية ألزمها بالعمل في إطار الإتفاق النووي.

وأكّد ذوالنور علي أنّ الاوروبيين سيتفهمون مغزي تصريحات سماحة القائد المفيدة بأنهم إن لم يعملوا وفق التزاماتهم الواردة في الاتفاق النووي وإن لم يخلقوا مناخاً يخدم مصلحة بلدانهم سيجدون ايران مستعدة لمواصلة نشاطاتها دون الإلتزام بقيود الاتفاق النووي.

ونوّه ذوالنور الي مسايرة الدول الاوروبية للولايات المتحدة في الضغط علي ايران بشأن برنامجها الصاروخي ونشاطاتها الإقليمية وقال: إنّ هذه الدول الاوروبية تتقاسم الادوار مع واشنطن.

وشكّك رئيس لجنة الشأن النووي النيابية بوجود نوايا صادقة لدي الدول الاوروبية تهدف الي توفير مصالح ايران وقد يكون السبب وراء ذلك عدم استعداد هذه الدول المجازفة ودفع ثمن التعاون مع ايران.

وطالب ذوالنور الدول الاوروبية بقبول مجازفة التعاون مع ايران في القضايا المصرفية والمبادلات المالية وضمان بيع ايران النفط واستلامها عوائد هذا البيع، بل وعليها دفع ثمن هذه المجازفة ايضاً.

وأكّد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة لمجلس الشوري الاسلامي علي أنّ يد ايران مبسوطة في رفع نسبة تخصيب اليورانيوم متي ما شاءت.

إنتهي** ع ج** 1837

