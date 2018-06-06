رئيس مركز دراسات الشرق الاوسط وآسيا الوسطي:

الولايات المتحدة تهدف الي تهميش مكانة ايران في المنطقة

موسكو/5حزيران/يونيو/إرنا – قال الممثل السابق للدوما الروسي ورئيس مركز دراسات الشرق الاوسط وآسيا الوسطي سيمون باغداساروف اليوم الثلاثاء: إنّ الهدف الاستراتيجي الامريكي يتمثل في تهميش مكانة ايران في الشرق الاوسط وإنّ البرنامج النووي الايراني مجرد ذريعة.

وأضاف باغداساروف في تصريح خاص ادلي به لمراسل وكالة إرنا بأنّ طرح ملفات كالملف الصاروخي الايراني وخلق صلة بينه وبين الملف النووي دلالة علي استراتيجية امريكية رامية الي تضعيف ايران وخفض قوتها الدفاعية والامنية.
وعبّر باغداساروف عن إعتقاده بأنّ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي لاعلاقة له بالنشاط النووي الايراني بل جاء ليصب في مصلحة السعودية واسرائيل اللتين عقدتا إتفاق صداقة بينهما لعزل ايران عن المنطقة.
وقال الممثل السابق للدوما الروسي: إنّ الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي الهدف منه نسف الاتفاق تماماً وهو آتٍ ضمن خطة ومنهج أمريكي مُحاك للشرق الاوسط، واصفاً سياسات ترامب بأنها مركّزة علي التصعيد ورفع نسبة التوتر في العالم وممهدة لمشروع الشرق الاوسط الكبري الذي سيؤدي الي استيلاء الولايات المتحدة علي الشرق الاوسط ومصادر ثروتها الغنية.
ورأي رئيس مركز دراسات الشرق الاوسط وآسيا الوسطي الروسي بأنّ ايران وروسيا تُعتبران تهديداً وحجر عثرة أمام تطبيق هذه النوايا وبالفعل قامت هاتان الدولتان بافشال خطط واشنطن في المنطقة ومنها الحاق الهزيمة بالارهابيين في سورية.
وقال باغداساروف: إنّ واشنطن صرفت مليارات الدولارات لتسليح الارهابيين ضد سوريا لكنّ هذه الأموال ذهبت هباء وهدراً وهذا بالتحديد ما أثار غضب واستياء الحكومة الامريكية.
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الولايات المتحدة تهدف الي تهميش مكانة ايران في المنطقة

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