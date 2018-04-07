حركة عدم الانحیاز تستنكر ممارسات الكیان الصهیونی ضد الشعب الفلسطینی

باكو / 7 نیسان / ابریل /ارنا-
استنكرت الدول الاعضاء فی حركة عدم الانحیاز السیاسات غیر القانونیة وممارسات الكیان الصهیونی التعسفیة ضد الشعب الفلسطینی.

وجاء فی بیان صدر فی ختام الاجتماع الوزاری الـ 18 لدول حركة عدم الانحیاز فی العاصمة الاذربیجانیة باكو یوم امس الجمعة، اننا نستنكر السیاسات غیر القانونیة وممارسات الاحتلال الاسرائیلی ضد الشعب الفلسطینی فیما یتعلق بانشاء وتوسیع المستوطنات اللاشرعیة وتدمیر منازل وممتلكات الفلسطینیین وفرض العقوبات الجماعیة علي المدنیین مثل السجن والاعتقال لالاف المدنیین.
كما ادان البیان ممارسات الاحتلال فی مضایقاته لحیاة الفلسطینیین عبر مختلف مراكز التفتیش الامنیة وكذلك الحصار غیر الشرعی المفروض علي قطاع غزة.
واعرب المجتمعون فی البیان عن حزنهم العمیق لمصرع وجرح المئات من المواطنین الفلسطینیین خلال الایام الاخیرة علي ید قوات الاحتلال الاسرائیلی، وعبّروا عن استنكارهم لهذه الممارسات.
ودعا البیان الي الانهاء الفوری لجمیع حالات انتهاك حقوق الانسان وتنفیذ التعهدات القانونیة من جانب 'اسرائیل'.
وفی جانب اخر من البیان الذی تضمن 46 مادة، اكد وزراء خارجیة الدول الاعضاء فی حركة عدم الانحیاز عزمهم علي مواصلة بذل الجهود لامحاء اسلحة الدمار الشامل، خاصة الاسلحة النوویة، من اجل الوصول الي عالم خال من هذه الاسلحة.
واكد البیان دعمه لحق سیادة الدول فی تطویر الطاقة النوویة للاغراض السلمیة والهادفة للتنمیة الاقتصادیة.
یذكر ان وزیر الخارجیة الایرانی محمد جواد ظریف عاد الي طهران بمعیة الوفد المرافق له عائدا فی ختام اعمال الاجتماع والزیارة التی قام بها الي جمهوریة نخجوان ذات الحكم الذاتی التابعة لجمهوریة اذربیجان.
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حرکة عدم الانحیاز

ممارسات الکیان الصهیونی

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حركة عدم الانحیاز تستنكر ممارسات الكیان الصهیونی ضد الشعب الفلسطینی

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