ظريف يعود الي طهران في ختام جولة لتركيا واذربيجان ونخجوان

وكان ظريف قد توجه يوم الثلاثاء 3 نيسان/أبريل الي أنقرة حيث شارك ضمن الوفد الايراني برئاسة الرئيس حسن روحاني في القمة الثلاثية بين رؤساء ايران وروسيا وتركيا بشأن عملية آستانا لتسوية الأزمة السورية.

وبعد المشاركة في القمة الثلاثية، وصل ظريف الي العاصمة الاذربيجانية باكو يوم الأربعاء 4 نيسان/أبريل، للمشاركة في المؤتمر الدوري لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، التقي خلالها مع عدد من نظرائه ورؤساء الوفود والمسؤولين المشاركين في المؤتمر.

كما قام وزير الخارجية الايرانية، صباح الجمعة بزيارة الي جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي التابعة لجمهورية اذربيجان، تلبية لدعوة من كبار المسؤولين فيها.

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