مصرع 4 اشخاص وجرح 23 آخرین اثر انقلاب حافلة وسط ایران

یزد / 7 نیسان / ابریل /ارنا-
لقی 4 اشخاص مصرعهم وجرح 23 اخرون اثر انقلاب حافلة قرب مدینة مهریز التابعة لمحافظة یزد وسط ایران، وهی فی طریقها من كرمان (جنوب شرق) الي طهران.

وقال رئیس مركز الطوارئ الطبیة فی محافظة یزد احمد دهقان فی تصریح لوكالة 'ارنا' فجر الیوم السبت ان هذا الحادث وقع فی الساعة العاشرة من مساء الجمعة بالتوقیت المحلی (السادسة والنصف مساء بتوقیت غرینتش)، علي بعد 15 كم من مدینة مهریز بمحافظة یزد (علي بعد نحو 30 كم من مركز المحافظة).
واضاف، ان الحادث ادي الي مصرع 4 اشخاص واصابة 23 اخرین حیث تم نقل الجثامین الي الطب العدلی والمصابین الي المستشفیات للعلاج.
واوضح بان الحالة الصحیة لاحد الجرحي حرجة واضاف، ان غالبیة ركاب الحافلة هم من الرعایا الاجانب.
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مصرع 4 اشخاص وجرح 23 آخرین اثر انقلاب حافلة وسط ایران

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