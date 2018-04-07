لبنانيون يطلقون اسم جادة `عهد التميمي` علي جادة `الملك سلمان` في بيروت

وقد باشر عدد من شباب «حركة الشعب» بتنفيذ «المرحلة الأولي» من حملة «إعادة هوية بيروت» الهادفة إلي تغيير أسماء شوارعها وربطها بأولئك الذين «دافعوا عن كرامتها وثقافتها وعزّتها وعروبتها».

هذا ما أعلنته الحركة عبر فيديوات نشرتها علي صفحتها الرسمية علي فايسبوك تضم لقطات مما يجري، مشددة علي أنّ «بيروت منارة المقاومة وثقافة المقاومة وفكر المقاومة… بيروت لم ولن تكون مرتعاً للعملاء والمتخاذلين…».

وكتب الشباب علي لوحات صغيرة زرقاء باللون الأبيض حوّلت جادة الملك سلمان بن عبد العزيز إلي جادة المناضلة الفلسطينية الشابة عهد التميمي، وشارع الجنرال ديغول إلي شارع الأسير جورج إبراهيم عبدالله القابع في السجون الفرنسية، وشارع باريس إلي جادة الشهيد المناضل وديع حداد، وشارع جون كنيدي لجادة الشهيدة دلال المغربي، وشارع فردان إلي جادة العقيد المغوار نور الدين الجمل الذي استشهد مع عدد من رفاقه في عرسال في العام 2014.

يذكر أنّ «عهد التميمي» فتاة فلسطينية مناضلة تصدت للمحتلين وصفعت أحد جنودهم ما أذاع صيتها بوصفها مظهراً لكفاح الشعب الفلسطيني.

إنتهي** ع ج** 2342

