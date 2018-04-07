فی اطار الدوری الایرانی الممتاز..

استقلال طهران یتقدم الي المركز الثانی موقتا بفوزه علي 'مشكی بوشان'

طهران / 7 نیسان / ابریل /ارنا-
حقق فریق استقلال طهران فوزا عریضا علي فریق 'مشكی بوشان' 4-1 فی المباراة التی اقیمت بینهما مساء الجمعة فی استاد 'آزادی' بطهران فی اطار المرحلة 27 من الدوری الایرانی الممتاز لكرة القدم.

انتهي الشوط الاول من المباراة من دون اهداف الا ان شهیة استقلال انفتحت فی الشوط الثانی وامطر شباك مشكی بوشان باربعة اهداف سجل فرشید اسماعیلی اثنین منها (51 و84) وتكفل علی قربانی بتسجیل الهدفین الاخرین (66 و76)، فیما سجل هدف 'مشكی بوشان' حمید علی عسكری (79).
وبهذا الفوز تقدم استقلال طهران الي المركز الثانی موقتا فی قائمة الترتیب برصید 47 نقطة بفارق الاهداف عن نادی سایبا الذی تغلب علي نفط طهران 4-2.
ویخوض ذوب آهن مباراته الیوم امام ضیفه سبیدرود رشت، وهو بحاجة الي الفوز لاستعادة المركز الثانی من استقلال طهران.
وفی مباراة اخري جرت فی اهواز خسر استقلال خوزستان امام ضیفه غسترش فولاد تبریز 2-1 ، كما تعادل بارس جنوب جم علي ارضه امام فولاد خوزستان بلا اهداف.
ویتصدر برسبولیس قائمة الدوری برصید 57 نقطة من 26 مباراة، ویخوض الیوم السبت مباراته امام مضیفه 'بدیده مشهد' ویكفیه التعادل لیتوج بلقب الدوری للموسم الثانی علي التوالی.
انتهي ** 2342



برچسب ها

ورزش

الدوری الایرانی

استقلال طهران

مشکی بوشان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

استقلال طهران یتقدم الي المركز الثانی موقتا بفوزه علي

معظم المشاهدات

كتلة برلمانية عراقية تحذر من حرب سعودية ناعمة ضد العراق

كتلة برلمانية عراقية تحذر من حرب سعودية ناعمة ضد العراق

الفياض: ايران والعراق متفقان علي ازالة العقبات من طريق تعزيز العلاقات

الفياض: ايران والعراق متفقان علي ازالة العقبات من طريق تعزيز العلاقات

معصوم: لن ننسي ابدا دعم ايران للعراق في الحرب ضد الارهاب

معصوم: لن ننسي ابدا دعم ايران للعراق في الحرب ضد الارهاب

خطیب الجمعة بطهران: الحدیث عن التفاوض مع الكیان الصهیونی خیانة كبري

خطیب الجمعة بطهران: الحدیث عن التفاوض مع الكیان الصهیونی خیانة كبري

الحكيم والسفير الايراني في بغداد يبحثان العلاقات الثنائية بين العراق وايران

الحكيم والسفير الايراني في بغداد يبحثان العلاقات الثنائية بين العراق وايران

أحدث الأخبار

ظريف يعود الي طهران في ختام جولة لتركيا واذربيجان ونخجوان

ظريف يعود الي طهران في ختام جولة لتركيا واذربيجان ونخجوان

مصرع 4 اشخاص وجرح 23 آخرین اثر انقلاب حافلة وسط ایران

مصرع 4 اشخاص وجرح 23 آخرین اثر انقلاب حافلة وسط ایران

لبنانيون يطلقون اسم جادة `عهد التميمي` علي جادة `الملك سلمان` في بيروت

لبنانيون يطلقون اسم جادة 'عهد التميمي' علي جادة 'الملك سلمان' في بيروت

صاروخ `بدر1` البالیستی یدك معسكر قوة الواجب السعودی بنجران

صاروخ 'بدر1' البالیستی یدك معسكر قوة الواجب السعودی بنجران

استقلال طهران یتقدم الي المركز الثانی موقتا بفوزه علي `مشكی بوشان`

فی اطار الدوری الایرانی الممتاز..

استقلال طهران یتقدم الي المركز الثانی موقتا بفوزه علي 'مشكی بوشان'

موضوعات مرتبط