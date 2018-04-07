استقلال طهران یتقدم الي المركز الثانی موقتا بفوزه علي `مشكی بوشان`

انتهي الشوط الاول من المباراة من دون اهداف الا ان شهیة استقلال انفتحت فی الشوط الثانی وامطر شباك مشكی بوشان باربعة اهداف سجل فرشید اسماعیلی اثنین منها (51 و84) وتكفل علی قربانی بتسجیل الهدفین الاخرین (66 و76)، فیما سجل هدف 'مشكی بوشان' حمید علی عسكری (79).

وبهذا الفوز تقدم استقلال طهران الي المركز الثانی موقتا فی قائمة الترتیب برصید 47 نقطة بفارق الاهداف عن نادی سایبا الذی تغلب علي نفط طهران 4-2.

ویخوض ذوب آهن مباراته الیوم امام ضیفه سبیدرود رشت، وهو بحاجة الي الفوز لاستعادة المركز الثانی من استقلال طهران.

وفی مباراة اخري جرت فی اهواز خسر استقلال خوزستان امام ضیفه غسترش فولاد تبریز 2-1 ، كما تعادل بارس جنوب جم علي ارضه امام فولاد خوزستان بلا اهداف.

ویتصدر برسبولیس قائمة الدوری برصید 57 نقطة من 26 مباراة، ویخوض الیوم السبت مباراته امام مضیفه 'بدیده مشهد' ویكفیه التعادل لیتوج بلقب الدوری للموسم الثانی علي التوالی.

انتهي ** 2342

