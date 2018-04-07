الجيش السوري يقصف أوكار إرهابيي “جيش الإسلام” في دوما

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن إرهابيي “جيش الإسلام” وبعد عرقلتهم للاتفاق القاضي بإخراجهم من مدينة دوما والإفراج عن المختطفين لديهم قصفوا بالقذائف ضاحية الأسد السكنية في حرستا والمدنيين الموجودين في ممر مخيم الوافدين ما تسبب بإصابات بين المدنيين وخسائر مادية.



وأشار المصدر العسكري إلي أن الطيران الحربي السوري رد علي مصادر النيران التي أطلقها الإرهابيون علي الأحياء السكنية مبينا أن إرهابيي “جيش الإسلام” يعرقلون اتفاق دوما ويرفضون إطلاق المختطفين الموجودين في مدينة دوما.



ويقضي اتفاق دوما بإخراج إرهابيي “جيش الإسلام” إلي جرابلس وتسوية أوضاع المتبقين وعودة كل مؤسسات الدولة بالكامل إلي مدينة دوما وتسليم جميع المختطفين المدنيين والعسكريين إضافة إلي جثامين الشهداء وتسليم الإرهابيين أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للدولة.



وقد استشهد 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة وأصيب 22 آخرون بجروح نتيجة اعتداء إرهابيي “جيش الاسلام” بالقذائف علي منطقتي الربوة ومساكن برزة وحي المزة 86 ومحيط ساحة الأمويين بدمشق.



وذكر مراسل سانا أن وحدات من الجيش العربي السوري قصفت براجمات الصواريخ أوكار إرهابيي “جيش الإسلام” في منطقة دوما ردا علي إطلاق القذائف وألحقت بهم خسائر بالأفراد والعتاد.



وأكدت معلومات لمراسل سانا أن تحرير المختطفين أحد أهداف العمل العسكري ضد مواقع تنظيم “جيش الإسلام” الإرهابي في دوما وأنه لن يتوقف قبل أن يتم تحريرهم.



وبدأ العمل بتنفيذ اتفاق دوما يوم الاثنين الماضي حيث تم إخراج 2963 من إرهابيي “جيش الإسلام” وعائلاتهم إلي جرابلس علي 3 دفعات إضافة إلي تحرير 5 من المختطفين قبل أن يتوقف تنفيذ الاتفاق أمس بعد خلافات داخلية بين إرهابيي “جيش الإسلام” ومن ثم اعتدائهم بالقذائف علي الأحياء السكنية في دمشق ومحيطها اليوم.



انتهي ** 2342

