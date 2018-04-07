امير قبائل بني حسن يثمّن دعم ايران للعراق في الحرب ضد داعش

النجف الاشرف / 6 نيسان / ابريل /ارنا-
وصف امير قبائل بني حسن في النجف الاشرف الشيخ مثني حاتم الحسن، دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للعراق في الحرب ضد التنظيم الارهابي داعش بانه كان قيّما ومؤثرا جدا.

وخلال لقائه القنصل الايراني في محافظة النجف الاشرف حميد مكارم، ثمّن امير قبائل بني حسن دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للعراق في الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي التكفيري.
واعتبر الشيخ مثني، عشائر العراق جنود المرجعية، مؤكدا بان الشعبين الايراني والعراقي سيبقيان في جبهة واحدة ضد الشيطان الاكبر اميركا.
وشدد امير قبائل بني حسن علي انه لا شيء يمكنه المساس بالاخوة والمودة بين الشعبين الايراني والعراقي.
ورافق الشيخ مثني في هذا اللقاء نحو 30 من شيوخ العشائر الكبري في النجف الاشرف.
وفي ختام اللقاء، تم اهداء بندقية تاريخية تعود لمرحلة ثورة العشرين في العراق، للقنصل الايراني في النجف الاشرف.
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سياسي

قبائل بني حسن

الشيخ مثنى حاتم الحسن

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امير قبائل بني حسن يثمّن دعم ايران للعراق في الحرب ضد داعش

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