امير قبائل بني حسن يثمّن دعم ايران للعراق في الحرب ضد داعش

وخلال لقائه القنصل الايراني في محافظة النجف الاشرف حميد مكارم، ثمّن امير قبائل بني حسن دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للعراق في الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي التكفيري.

واعتبر الشيخ مثني، عشائر العراق جنود المرجعية، مؤكدا بان الشعبين الايراني والعراقي سيبقيان في جبهة واحدة ضد الشيطان الاكبر اميركا.

وشدد امير قبائل بني حسن علي انه لا شيء يمكنه المساس بالاخوة والمودة بين الشعبين الايراني والعراقي.

ورافق الشيخ مثني في هذا اللقاء نحو 30 من شيوخ العشائر الكبري في النجف الاشرف.

وفي ختام اللقاء، تم اهداء بندقية تاريخية تعود لمرحلة ثورة العشرين في العراق، للقنصل الايراني في النجف الاشرف.

انتهي ** 2342

