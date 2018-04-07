الشبان الفلسطينيون اخترقوا الحدود...

سبعة شهداء واكثر من الف جريح في جمعة العودة الثانية

غزة/ 6 نيسان ابريل/ ارنا-أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء في الجمعة الثانية من مسيرة العودة الي سبعة شهداء فيما بلغ عدد المصابين 1080 بعد استشهاد الجريح محمد صالح 33 عاما من سكان مدينة رفح.

وأفاد اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة ان 1080 مواطنا وصلوا الي المستشفيات ومن بين الاصابات 12 سيدة و 48 طفلا.
ووصفت وزارة الصحة جراح 25 منهم بالخطيرة و239 بالمتوسطة و 156 بالطفيفة.
وأكدت الصحة استشهاد مواطنين في شرق المنطقة الوسطي وهما صدقي ابو عطيوي (45 عاماً) من سكان النصيرات وابراهيم العر (20 عاما) فيما استشهد مواطنان شرق مدينة غزة وهما الطفل حسين ماضي ( 16 عاما) من سكان حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق غزة بعد ان ظل مجهول الهوية لبعض الوقت ,الشاب مجدي رمضان شبات استشهد شرق غزة التي اصيب بها العشرات بالرصاص فيما استشهد اسامة خميس قديح 38 عاما برصاص الاحتلال شرق خانيونس.
وكان الشاب ثائر رابعة من سكان مخيم جباليا استشهد متأثرا بجراح اصيب بها الجمعة الماضية حيث جري تشييعه ظهر الجمعة.
وتمكن العشرات من الشبان من اختراق الحدود اكثر من مرة في رفح وخانيونس وغزة والبريج.
وشهدت الحدود مشاركة عشرات الالاف من الفلسطينيين في التظاهرات السلمية فيما استعملت قوات الاحتلال المياه العادمة لاطفاء الاطارات المشتعلة دون جدوي.
ومن المقرر ان تستمر التظاهرات حتي الخامس عشر من ايار المقبل والذي يوافق الذكري السبعين للنكبة.
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سبعة شهداء واكثر من الف جريح في جمعة العودة الثانية

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