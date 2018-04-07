سبعة شهداء واكثر من الف جريح في جمعة العودة الثانية

وأفاد اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة ان 1080 مواطنا وصلوا الي المستشفيات ومن بين الاصابات 12 سيدة و 48 طفلا.

ووصفت وزارة الصحة جراح 25 منهم بالخطيرة و239 بالمتوسطة و 156 بالطفيفة.

وأكدت الصحة استشهاد مواطنين في شرق المنطقة الوسطي وهما صدقي ابو عطيوي (45 عاماً) من سكان النصيرات وابراهيم العر (20 عاما) فيما استشهد مواطنان شرق مدينة غزة وهما الطفل حسين ماضي ( 16 عاما) من سكان حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق غزة بعد ان ظل مجهول الهوية لبعض الوقت ,الشاب مجدي رمضان شبات استشهد شرق غزة التي اصيب بها العشرات بالرصاص فيما استشهد اسامة خميس قديح 38 عاما برصاص الاحتلال شرق خانيونس.

وكان الشاب ثائر رابعة من سكان مخيم جباليا استشهد متأثرا بجراح اصيب بها الجمعة الماضية حيث جري تشييعه ظهر الجمعة.

وتمكن العشرات من الشبان من اختراق الحدود اكثر من مرة في رفح وخانيونس وغزة والبريج.

وشهدت الحدود مشاركة عشرات الالاف من الفلسطينيين في التظاهرات السلمية فيما استعملت قوات الاحتلال المياه العادمة لاطفاء الاطارات المشتعلة دون جدوي.

ومن المقرر ان تستمر التظاهرات حتي الخامس عشر من ايار المقبل والذي يوافق الذكري السبعين للنكبة.

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