خرجنا بدون سلاح ولدينا سلاح

الزهار: اذا ضرب العدو العمق سنضرب عمق المستوطنات

غزة/ 6 نيسان/ ابريل / ارنا - قال القيادي في حركة حماس محمود الزهار ان تهديدات الاحتلال باستهداف عمق غزة لمنع التظاهرات سترد عليها حماس برسالة واضحة .

وأضاف في تصريح للصحفيين في مخيم العودة شرق غزة:'الرسالة واضحة العين بالعين، اذا ضرب العدو العمق سنضرب عمق المستوطنات واذا اطلق الرصاص نحن فقط وضعنا اليوم ضمير العالم امام مسؤولياته'.
واكمل :'خرجنا بدون سلاح وعندنا سلاح خرجنا بدون صواريخ وعندنا صواريخ لنقول ان ارضنا لا نتنازل عنها ومقدساتنا لا نتنازل عنها فقابلنا بأخلاق الاحتلال اخلاق القتلة ولكن هذه ليست وقفة ابدية هذه رسالة لمن يعنيه الامر'
وأكد الزهار فشل الرهان علي تخاذل الشعب الفلسطيني مضيفا :'الذي يراهن علي ان الشعب الفلسطيني سيتخاذل فليات ليتعلم درسا واضحا في هذه الوقفة ومن راهن ان العرق سيجف فهو مخطئ ومن يراهن علي ان الدم سيتوقف عن شرايين فلسطين فهو واهم... هنا مشروع تحرير فلسطين'.
وأدان الزهار اطلاق الاحتلال النار علي غير المسلحين مؤكدا ان لا شريعة تجيز اطلاق النار علي المدنيين لكنها اخلاق الاحتلال.
واكد ان الرهان علي الشارع الفلسطيني رهان رابح فالشعب الفلسطيني يعطي من دمه وابنائه ووقته من اجل فلسطين، مضيفا :' نحن نراهن من بعد الله علي الشارع الذي يعلّم المنطقة التي تركع للعدو الاسرائيلي وسياتي اليوم الذي نحرر فيه فلسطين.
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الزهار: اذا ضرب العدو العمق سنضرب عمق المستوطنات

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