ثلاثة شهداء ومئات الجرحي في جمعة الكوشوك

واعلنت وزارة الصحة في غزة ان الشاب مجدي رمضان شبات والشاب أسامة قديح استشهدا بخانيونس وغزة فيما استشهد الشاب محمد رابعة متأثرا بجراحه التي اصيب بها الجمعة شرق جباليا.

وأكدت الصحة لمراسلنا اصابة 250 فلسطينيا بالرصاص عدا عن المئات من حالات الاختناق .

وقال اشرف القدرة الناطق باسم وزار ة الصحة بغزة ان من بين المصابين 45 مصابا بحالات اختناق وتشنج في مخيم العودة برفح.

وجمع المتظاهرون الفلسطينيون الالاف من اطارات السيارات واشعلوها قرب الحدود ما اربك جنود الاحتلال الذين استخدموا سيارات المياه العادمة لاطفاء الحرائق التي اندلعت.

ونجح شبان الانتفاضة في اختراق الحدود اكثر من مرة في خانيونس ورفح وغزة ما اربك جيش الاحتلال.

ووصل عشرات الالاف من المواطنين للمشاركة في تابين عشرين شهيدا سقطوا برصاص الاحتلال الجمعة الماضية.

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