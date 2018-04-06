مسؤول روسي: ايران ركيزة استقرار في الشرق الأوسط

وقال شعبان اوف اليوم الجمعة خلال لقاء أجراه معه مراسل وكالة إرنا: إنّ الهدف الأول للولايات المتحدة في دعمها للجماعات الارهابية في الشرق الاوسط يتمثل في سعيها لخلق مناخ يتيح لها فرصة الاستعلاء والتفوق.

وأشار شعبان اوف الي الاستياء الكبير الأمريكي من ايران جرّاء خطواتها الاقليمية الواردة في نطاق مكافحة الارهاب مفنداً مزاعم المسؤولين الأمريكيين في ضرورة تواجدهم علي أراضي دول الشرق الاوسط بذريعة استتباب السلام فيها والدفاع عن كيان دولها معتبراً العكس هو الصحيح.

واستدل شعبان اوف لذلك بما أفرزه التواجد الامريكي في العراق وافغانستان الذي خلّف بحد ذاته مئات الآلاف من الضحايا وبالنوايا الخبيثة الشريره التي تحاول واشنطن التستر عليها ضد سوريا والتي لم تعد تخفي علي أحد.

هذا و وصف عضو مجلس شؤون القوميات الروسية التهديدات التي يطلقها المسؤولون الأمريكيون ضد ايران بأنها فارغة ترمي الي تخويف ايران التي لاتخاف لافتاً إلي إمكانية تزايد حدة هذه التصريحات بعد دخول جون بولتون ومايك بومبيو البيت الابيض.

وأضاف، أنّ بولتون وبومبيو يعرفان جيداً بأنّ إتخاذ أي خطوة ضد ايران سيكون بمثابة اللعب بالنار مقابل بلد متزود بتجربة عسكرية طويلة وكافية وإنّ ذلك سيعني الانتحار.

وختاماً أشاد شعبان اوف بالعلاقات الروسية الايرانية وتعاون البلدين في التصدي للارهاب.

إنتهي** ع ج** 2342

