آیة الله خاتمی: نظام آل سعود نظام مجرم یجب محاكمته فی محكمة اسلامیة

وفی خطبة صلاة الجمعة لهذا الاسبوع فی طهران اشار آیة الله خاتمی الي التصریحات الاخیرة لولی العهد السعودی قائلا، یتناهي الي الاسماع هذه الایام الكثیر من الاراجیف الصادرة من هذا الشاب السعودی غیر الناضج، ان وصمة العار المتمثلة بالاعتراف الرسمی بوجود الكیان الصهیونی جدیدة نوعما من حیث الاعلان لكن الحقیقة هی ان نظام آل سعود یتعاون مع الكیان الصهیونی منذ عقود.

واضاف، ان الصهاینة هاجموا غزة 3 مرات وكانت المرات الثلاث بتشجیع ودعم مالی سعودی، وقد هاجموا لبنان ایضا بتشجیع ودعم مالی سعودی، وما كانوا یقومون به بصورة خفیة خلال العقدین الاخرین قد اعلنوا عنه الان رسمیا.

ووصف آیة الله خاتمی نظام آل سعود بانه نظام مجرم وخائن للحرمین الشریفین ولابد من محاكمته فی محكمة اسلامیة صالحة واضاف، ان لائحة الاتهام لهذا النظام هو تاسیسه لجمیع التنظیمات الارهابیة والتكفیریة.

واكد بانه لا یقع ای حدث ارهابی او تفجیر او عملیات انتحاریة فی العالم الا وقارون المنطقة ای النظام السعودی، ضالع فی تمویله وادارته، وان ید هذا النظام ملطخة بدماء الكثیر من الابریاء.

واعتبر عضو مجلس خبراء القیادة، جرائم الیمن وصمة عار ابدیة فی جبین السعودیة وقال، انهم (السعودیون) یقتلون ویدمرون فی الیمن منذ 4 اعوام وقد قتلوا عشرات الالاف لغایة الان وان هؤلاء المجرمین هاجموا اخیرا مخیما للاجئین العزل وقتلوا الاطفال والنساء، وان ولی العهد هذا هو فی مقدمة المسؤولین عن هذه الجریمة ولابد من ان یحاسب علي ذلك.

واعتبر خطیب جمعة طهران النظام السعودی بانه شریك للكیان الصهیونی فی كل اعماله الاجرامیة ومجازره التی ارتكبها، مردفا القول، ان البند الرابع فی لائحة الاتهام لتدخلات هؤلاء فی الدول الاخري هو تقدیمهم 100 ملیون دولار للتدخل فی الانتخابات العراقیة، وفی اجتماع سری رفیع المستوي قال السعودیون للسوریین كفوا عن دعم ایران وحزب الله ونحن نسحب ایدینا من دعم التكفیریین ونقدم لكم ملیارات الدولارات كمساعدات لاعمار سوریا.

واشار الي تصریحات امین عام حزب الله الذی نوه الي تدخلات امیركا والسعودیة بادواتهم القذرة فی الانتخابات اللبنانیة، واعتبر هذه التدخلات جریمة اضاف، انه ومع هذا الملف السیاسی الاسود سیندثر هذا النظام الفاسد البالی المهترئ ان شاء الله وباندثاره سینهار الكیان الصهیونی بفضل الباری تعالي.

واعتبر ان كل آمال الصهیونی معقودة علي النظام السعودی السفاح واضاف، ان مؤشرات زوالهم بادیة فی الافق وان نزاعاتهم الداخلیة والاعتقالات فی صفوفهم مؤشر الي اهتزاز اركان هذا النظام، ومن المثیر للسخریة هنا ان یقوم هذا النظام المهزوز والمتصدع باطلاق كلام اكبر من حجمه ویهدد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.

وصرح خطیب الجمعة بطهران مخطبا آل سعود، 'ان ایران هی من جعلت اسیادكم الامیركیین یشعرون بالعجز ولیس بامكانهم ان یرتكبوا ای حماقة فما بالكم انتم' واستشهد ببیت شعر للشاعر الایرانی الكبیر حافظ الشیرازی، مشبها النظام السعودی بالذبابة امام طائر العنقاء العملاق.

انتهي ** 2342

