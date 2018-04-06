الهند ستقيم 14رافعة مرفئية في ميناء جابهار جنوب شرق ايران

نيودلهي/6 نيسان /ابريل / إرنا – أعلنت الشركة الدولية لموانئ الهند المشاركة في مشاريع تطوير ميناء جابهار (جنوب شرق ايران) عن إتخاذها الإجراءات اللازمة لتصنيع وإعداد 14رافعة مرفئية بقيمة 18 مليون دولار لاستخدامها في المرحلة الاولي من مراحل تطوير هذا الميناء.

ونقلاً عن موقع 'هندو بيزنس لاين' صرّح رئيس الشركة «آرون كومار غوبتا» بتقديم شركته طلباً الي شركة فنلندية لتقوم بصناعة وتركيب هذه الرافعات.
وأفاد الموقع بأنّ الرافعات المتحركة السككية سيتم تسليمها بعد 16 أو 18 شهراً والرافعات المطاطية يتم تسليمها بعد 12 أو 14 شهراً قادماً.
يذكر أنّ الحكومة الهندية أسست شركة موانئ الهند الدولية عام 2015 بهدف تطوير الموانئ الواقعة خارج الاراضي الهندية حيث وقعت الشركة عام 2016 عقداً مع شركة ايرانية لتجهيز وإدارة محطات تابعة لمرفأ 'الشهيد بهشتي' المطل علي الخليج الفارسي كما أبرمت عقداً مع شركة صينية بقيمة نحو 30 مليون دولار لشراء 4 رافعات مرفئية لاستخدامها في ميناء جابهار الايراني.
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الهند ستقيم 14رافعة مرفئية في ميناء جابهار جنوب شرق ايران

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