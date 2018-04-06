إصدار ثلاثة كتب مدخلية لموسوعة العالم الاسلامي

وأضاف علي محمد سابقي بأنّ إصدار هذه الكتب جاء تزامناً مع الأول من نيسان وهو يوم «الجمهورية الاسلامية الايرانية» والذكري الاربعين لهذه المناسبة بتعاون مركز تنظيم الترجمة والإصدارات ذات الصلة بالعلوم الاسلامية التابع لرابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية باللغة الانجليزية حيث دخلت الاسواق.

وأفاد سابقي بأنّ هذه الاصدارات الثلاثة ستكون المرجع والموسوعة العلمية المتقنة التي تستمد منها المراكز الجامعية والأكاديمية الواقعة في دول جنوب شرق آسيا والتي يستفيد منها طلبتها وأساتذتها وباحثوها.

كما تقرر إصدار ونشر 22 مدخلاً آخر لإكمال موسوعة العالم الاسلامي حتي السنتين القادمتين في دول جنوب شرق آسيا.

إنتهي** ع ج* 2342

