الإدميرال سياري: لابد من رفع مستوي قدرات البلاد الدفاعية

وأضاف الإدميرال حبيب الله سياري في كلمة له قبيل خطبة صلاة الجمعة لهذا الاسبوع في طهران بأنّ ايران اليوم تتمع بأفضل مكانة حيث لم يعد اليوم لجهة أو حكومة تجاهل مكانة الجمهورية الاسلامية الايرانية في اتخاذ أي قرار دولي.

وأفاد الادميرال سياري بأنّ الجمهورية الاسلامية الايرانية أصبحت ذات مكانة رفيعة ترفع بفضلها مستواها الدفاعي الرادع دون إستئذان أحد.

وأكّد المساعد التنسيقي لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية علي أهمية التزوُّد بالأجهزة والمعدات الحديثة وإعداد كوادر بشرية مؤمنة بالله ومتأهبة ومستعدة للتضحية والشهادة وملتزمة بالولاية والطاعة للقيادة.

كما تطرق الادميرال سياري خلال كلمته، الي مؤامرات الأعداء التي حاولت سلب استقلال وحرية البلاد وإلحاق الضرر بالجمهورية الاسلامية وبث الفرقة والطائفية بين أبنائها والتي باءت جميعها بالفشل.

إنتهي** ع ج** 2342

