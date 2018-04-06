رجل دين هندي: ايران تدافع عن شعوب المنطقة بوجه الإرهاب

وخلال لقاء أجراه معه مراسل إرنا قال مجلس عن دور ايران في مكافحة الارهاب أنّ ايران عبر اتخاذها سياسات مبدئية كافحت الارهاب العالمي المتمثل في داعش والنصرة والقاعدة والمُمَوَّل غربياً وسعودياً علي الاراضي العراقية والسورية وقدمت في سبيل ذلك خيرة أبنائها شهداء.

ووصف مجلسي تضحيات القوات الايرانية بالنموذج الجهادي الفريد الذي يتسني لجميع المسلمين الإحتذاء به وقد علّمت ايران العالم عبر دعمها للغير بأنّ الانسان لايستطيع مواصلة حياته بأنانية دون الإكتراث بمعاناة غيره.

وقال رجل الدين الهندي: إنه لولا تصدي ايران للارهاب بهذه الطريقة لكان قد توسَّع علي صعيد المنطقة واستولي عليها وامتدّ حتي اوروبا، معتبراً مواجهة ايران للارهاب آتية في إطار الحفاظ علي حياة البشر.

وختاماً إعتبر مولانا مجلسي الهزائم التي ألحقتها ايران بالارهابيين وفشل السعودية وواشنطن في بلوغ أهدافهما المضادة لايران ناجمة عن وحدة المجتمع الايراني وعن القيادة الرشيدة لسماحة قائد الثورة الاسلامية.

إنتهي ** ع ج** 2342

