في تصريح خاص لوكالة إرنا:

ناشط أمريكي: استراتيجية واشنطن داعمة لتمدُّد الارهاب

نيويورك/6 نيسان /ابريل – إرنا – إعتبر الناشط الأمريكي المناهض للحرب «ديفيد سانسن» سياسات جون بولتون الحاثة علي إشعال فتيل الرحوب سبباً لتمدد الإرهاب قائلاً: إنّ استراتيجية الولايات المتحدة تتمثل في تنمية الارهاب في الشرق الأوسط وتوظيفه لبلوغ أهدافها.

وأضاف سانسن لقاء أجراه معه مراسل إرنا بأنّ طبيعة سياسات بولتون وبمبيو وتداعيات أدائهما، فاقمت من حدة مشكلة الارهاب في الشرق الاوسط وباقي مناطق العالم.
وتطرق هذا الناشط الي افغانستان وتزايد قوة تنظيم القاعدة فيها حيث أفادت تقارير صادرة عن منظمة الـ 'سي آي إي' بأنّ حروب الولايات المتحدة في المنطقة جاءت بنتائج عكسية ساعدت علي نمو الارهاب وانتشاره.
و وصف سانسن مزاعم واشنطن مكافحتها للارهاب بالكاذبة وبأداة لتوظيف سياسي بحت لاتجد في طياتها نية صادقة.
وعن آل سعود وكون هذه الاسرة الحاكمة مصدراً لنمو التطرف وعن مدي علاقة الاسرة بترامب قال سانسن: إنّ آل سعود أحد المصادر الرئيسة لنمو الأفكار المتطرفة علي صعيد المنطقة و إنّ واشنطن سعيدة بذلك لأنها تبيعها الاسلحة وتوقع معها صفقات اقتصادية وتستحلب نفطها.
يُذكر بأنّ ديفيد سانسن ناشط أمريكي مناهض للحرب وقد ألّف حتي الآن عدة كتب في نقد سياسة البيت الابيض المشعلة لفتيل الحروب أحدها كتاب «عندما أعلن العالم عن عدم شرعية الحروب».
إنتهي** ع ج** 2342



برچسب ها

سياسي

ديفيد سانسن

نيويورك

البيت الابيض

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ناشط أمريكي: استراتيجية واشنطن داعمة لتمدُّد الارهاب

معظم المشاهدات

كتلة برلمانية عراقية تحذر من حرب سعودية ناعمة ضد العراق

كتلة برلمانية عراقية تحذر من حرب سعودية ناعمة ضد العراق

الفياض: ايران والعراق متفقان علي ازالة العقبات من طريق تعزيز العلاقات

الفياض: ايران والعراق متفقان علي ازالة العقبات من طريق تعزيز العلاقات

مؤتمر وزراء خارجية حركة عدم الانحياز بدأ أعماله في باكو

بمشاركة ظريف

مؤتمر وزراء خارجية حركة عدم الانحياز بدأ أعماله في باكو

العميد حاتمي: ايران تساند العراق وسوريا علي إقتلاع جذور الارهاب

خلال لقائه وزير الدفاع الكازاخستاني:

العميد حاتمي: ايران تساند العراق وسوريا علي إقتلاع جذور الارهاب

ظريف: الكيان الصهيوني أكبر تهديد للأمن الدولي

مؤتمر حركة عدم الانحياز

ظريف: الكيان الصهيوني أكبر تهديد للأمن الدولي

أحدث الأخبار

ظريف: ايران علي استعداد لتصدير الخدمات والاجهزة الطبية الي نخجوان

خلال لقائه رئيس المجلس الاعلي في نخجوان

ظريف: ايران علي استعداد لتصدير الخدمات والاجهزة الطبية الي نخجوان

رجل دين هندي: ايران تدافع عن شعوب المنطقة بوجه الإرهاب

في تصريح خاص لوكالة إرنا

رجل دين هندي: ايران تدافع عن شعوب المنطقة بوجه الإرهاب

ناشط أمريكي: استراتيجية واشنطن داعمة لتمدُّد الارهاب

في تصريح خاص لوكالة إرنا:

ناشط أمريكي: استراتيجية واشنطن داعمة لتمدُّد الارهاب

العثور علي جرّة أثرية من العصر الحديدي الثاني في شمال غرب ايران

العثور علي جرّة أثرية من العصر الحديدي الثاني في شمال غرب ايران

السفير الآذربيجاني لدي طهران: طريق الترانزيت عبر ايران أوفر إقتصادياً

في تصريح لوكالة 'ارنا'

السفير الآذربيجاني لدي طهران: طريق الترانزيت عبر ايران أوفر إقتصادياً

موضوعات مرتبط