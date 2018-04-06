ناشط أمريكي: استراتيجية واشنطن داعمة لتمدُّد الارهاب

وأضاف سانسن لقاء أجراه معه مراسل إرنا بأنّ طبيعة سياسات بولتون وبمبيو وتداعيات أدائهما، فاقمت من حدة مشكلة الارهاب في الشرق الاوسط وباقي مناطق العالم.

وتطرق هذا الناشط الي افغانستان وتزايد قوة تنظيم القاعدة فيها حيث أفادت تقارير صادرة عن منظمة الـ 'سي آي إي' بأنّ حروب الولايات المتحدة في المنطقة جاءت بنتائج عكسية ساعدت علي نمو الارهاب وانتشاره.

و وصف سانسن مزاعم واشنطن مكافحتها للارهاب بالكاذبة وبأداة لتوظيف سياسي بحت لاتجد في طياتها نية صادقة.

وعن آل سعود وكون هذه الاسرة الحاكمة مصدراً لنمو التطرف وعن مدي علاقة الاسرة بترامب قال سانسن: إنّ آل سعود أحد المصادر الرئيسة لنمو الأفكار المتطرفة علي صعيد المنطقة و إنّ واشنطن سعيدة بذلك لأنها تبيعها الاسلحة وتوقع معها صفقات اقتصادية وتستحلب نفطها.

يُذكر بأنّ ديفيد سانسن ناشط أمريكي مناهض للحرب وقد ألّف حتي الآن عدة كتب في نقد سياسة البيت الابيض المشعلة لفتيل الحروب أحدها كتاب «عندما أعلن العالم عن عدم شرعية الحروب».

إنتهي** ع ج** 2342

