السفير الآذربيجاني لدي طهران: طريق الترانزيت عبر ايران أوفر إقتصادياً

وأعلن حسين اوف في تصريح لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء 'ارنا' عن نمو التعاون بين طهران وباكو خلال السنوات الأخيرة وأضاف بأنّ البلدين وقّعا خلال الـ 25 سنة الماضية 170 وثيقة تعاون 50 منها ذات صلة بالشأن الاقتصادي الامر الذي عزز التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة خلال السنوات الخمسة الأخيرة.

وأفاد السفير الاذربيجاني بأنّ رئيسي البلدين التقيا 11 مرة خلال السنوات الخمس الاخيرة، 7 منها في عاصمتي البلدين والباقية جاءت علي هامش مؤتمرات وملتقيات دولية.

وبالنسبة لتعاون البلدين في مجال الترانزيت قال حسين اوف: إنه وفق قرارات رئيسي البلدين ربط الخط السككي الآذربيجاني الي الاراضي الايرانية بمد 6.5 كم داخل الاراضي الآذربيجانية و 1.3 كم داخل الاراضي الايرانية مع جسر رابط بينهما.

كما أعلن السفير الآذربيجاني بانه سيتم تدشين الطريق السككي الواصل بين مدينة رشت (شمال ايران) ومدينة آستارا الآذربيجانية في غضون 3 سنوات والذي يربط بندرعباس (جنوب البلاد) بشمالها ثم بشمال اوروبا وروسيا ومن ضمنها العاصمة موسكو.

وأشار السفير الاذربيجاني الي إنتاج مشترك ايراني آذربيجاني لسيارة «خزر» تم تدشين مصنعها خلال زيارة روحاني لباكو واصفاً هذا التعاون بانه تعاون اقليمي وليس حصرا بين البلدين إذ أنّ السلع ستنقل من مومباي الهندية عبر الطريق البحري الي بندرعباس جنوب ايران ثم تنتقل من هناك عبر خط سككي الي مدينة قزوين وسط ايران ومنها الي آستارا داخل أراضي جمهورية آذربيجان ثم الي روسيا عبر خط سككي آخر.

هذا وأعلن حسين اوف عن تعاون بين طهران وباكو في مجال الترانزيت ونقل الطاقة الكهربائية حيث تنقل هذه الطاقة المولدة من جمهورية آذربيجان الي ايران نظرا لوفرة انتاجها في هذه الجمهورية ثم تقوم ايران بإعادة تصديرها الي دولة اخري.

وتطرق السفير الآذربيجاني الي الشأن السياحي معلناً عن سعر تأشيرة دخول الرعايا الايرانيين الي بلده 20 دولاراً يُسمح لهم الاقامة السياحية 30 يوماً ويمكنهم الحصول عليها عن طريق السفارة في طهران أو القنصلية العامة في مدينة تبريز (شمال غرب ايران).

وقال: إنه بعد 15 اذار/ مارس هذا العام اصبح متاحا للسواح الايرانيين الحصول علي التأشيرة داخل المطارات الدولية لجمهورية آذربيجان.

إنتهي** ع ج** 2342

