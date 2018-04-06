ظريف: ايران وقفت الي جانب شعب نخجوان في الظروف الصعبة

وفي تصريح ادلي به صباح اليوم الجمعة حين وصوله الي نخجوان، قال ظريف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تربطها علاقات طيبة مع جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي وسكانها، ونامل بان تساعد هذه الزيارة في المزيد من تعزيز العلاقات بين الجانبين.

واضاف، ان العلاقات الثقافية والاقتصادية الواسعة قائمة دوما بين ايران ونخجوان ويحدونا الامل بان تسفر هذه الزيارة عن تطوير العلاقات الاقتصادية.

وقال ظريف، لقد استضفنا رئيس المجلس الاعلي في جمهورية نخجوان قبل فترة، واليوم نشعر بالسرور لزيارتنا هذه تلبية لدعوة منه.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني كان قد وصل الي العاصمة الاذربيجانية باكو يوم الاربعاء للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز حيث القي كلمة فيه ومن ثم غادر باكو صباح اليوم متجها الي جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي التابعة لجمهورية اذربيجان.

يشار الي ان جمهورية نخجوان التابعة لجمهورية اذربيجان والبالغة مساحتها 5 آلاف و 502 كيلومتر مربع لها حدود بطول 204 كم مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وقد انقطع اتصالها مع جمهورية اذربيجان جغرافيا بعد النزاع الذي اندلع حول منطقة قره باغ مع جمهورية ارمينيا، لذا فانها تتواصل مع جمهورية اذربيجان عبر الاراضي الايرانية.

انتهي ** 2342

