الفلسطينيون يستعدون للزحف نحو الحدود وشهيد متأثرا بجراحه في جباليا

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة د أشرف القدرة استشهاد المواطن ثائر محمد رابعة 30 عاما متأثرا بجراحه التي أصيب بها الجمعة الماضية شرق جباليا.

وينظم الفلسطينيون اليوم الجمعة عصرا حفل تأبين للشهداء في مخيمات العودة الخمسة الممتدة من رفح حتي جباليا.

ونشرت قوات الاحتلال الصهيوني المزيد من الجنود والاليات علي طول الحدود استعدادا لمواجهة زحف الفلسطينيين.

ويستعد الفلسطينيون للجمعة الثانية من مسيرات العودة بمشاركة مئات الالاف من ابناء قطاع غزة .

ودعت اللجنة التنسيقية الدولية لمسيرة العودة جماهير قطاع غزة للمشاركة الحاشدة في مهرجانات تكريم وتأبين شهداء يوم الارض في مخيمات العودة برفح وخان يونس والوسطي وغزة وجباليا .

وطالبت في بيان وصل مراسلنا بان تكون رسالة الشعب الفلسطيني للعالم بأنه شعب يريد الحياة الحرة والكريمة في وطنه وعلي أرضه.

واكدت اللجنة استمرار الفعاليات والمسيرات الشعبية المطالبة بالعودة وكسر الحصار ورفض كل المؤامرات التي تستهدف حقه الثابت في فلسطين.

واطلق ناشطون في قطاع غزة علي مسيرات اليوم ' جمعة الكوشوك ' حيث يقوم النشطاء بحرق اطارات السيارات للتشويش علي عمل قناصة الاحتلال المنتشرين علي طول الحدود.

وأعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في قطاع غزة عن رفع الجهوزية والاستعداد في المستشفيات والوحدات الاسعافية والمراكز والنقاط الطبية المتقدمة شرق قطاع غزة وذلك لمواكبة فعاليات مسيرة العودة اليوم الجمعة.

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