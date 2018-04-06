العثور علي مسجل بيانات الرحلة للطائرة التركية المنكوبة في ايران

طهران / 6 نيسان / ابريل /ارنا-
اعلن مدير العلاقات العامة بمنظمة الطيران المدني الايراني رضد جعفر زادة عن العثور علي مسجل بيانات الرحلة (FDR) للطائرة التركية المنكوبة التي سقطت قبل فترة في سلسلة الجبال القريبة من مدينة شهر كرد مركز محافظة جهارمحال وبختياري غرب ايران.

وقال جعفر زادة في تصريح له امس الخميس، انه تم العثور علي مسجل بيانات الرحلة او معلومات الطيران (FDR) للطائرة التركية الشخصية 'جلنجر 604 بمبارديه سي 60' من قبل فريق دراسة الحوادث بمنظمة الطيران المدني في مرتفعات جبل هلن في ضواحي شهر كرد.
واشار الي ان عمليات الفريق كانت مدعومة من قبل اهالي المنطقة واضاف، ان هذا المسجل يحوي معلومات الطيران ومؤشرات محرك الطائرة حيث يتوجب فك رموزه لمعرفة اسباب سقوط الطائرة.
يشار الي ان الطائرة التركية النفاثة الخاصة 'جنلنجر 604 بومبارديه سي 60' التي كانت في رحلة لها من الشارقة الي اسطنبول قد سقطت في مرتفعات منطقة اردل ناقان قرب مدينة شهر كرد مركز محافظة جهارمحال وبختياري الواقعة غرب ايران.
وكانت الطائرة تقل 8 ركاب والطاقم المؤلف من 3 افراد.
وضمت الطائرة مينا باشاران ابنة رجل الاعمال التركي حسين باشاران و 7 من صديقاتها، اضافة الي قائدة الطائرة ومساعدتها والمضيفة.
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ياشاران

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العثور علي مسجل بيانات الرحلة للطائرة التركية المنكوبة في ايران

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