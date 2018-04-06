الفياض: ايران والعراق متفقان علي ازالة العقبات من طريق تعزيز العلاقات

وفي تصريح ادلي به للصحفيين في بغداد الخميس اثر لقائه السفير الايراني ايرج مسجدي، نوه الفياض الي انه تم البحث خلال اللقاء حول تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

واشاد بجهود السفارة الايرانية في بغداد في هذا المجال، مؤكدا بان مستشارية الامن القومي العراقي تدعم هذه الجهود للمزيد من تطوير العلاقات بين البلدين.

واكد الفياض دعم العراق لاي اجراء من شانه ان يؤدي الي توطيد العلاقات بين البلدين ونشر الاستقرار في المنطقة وترسيخ الامن والسلام ومكافحة الارهاب فيها.

من جانبه قال السفير الايراني في تصريحه للصحفيين، انه جري البحث خلال اللقاء حول سبل ومجالات تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للمشاركة الفاعلة في عملية اعادة اعمار العراق.

انتهي ** 2342

