الفياض: ايران والعراق متفقان علي ازالة العقبات من طريق تعزيز العلاقات

بغداد / 6 نيسان / ابريل /ارنا-
صرح مستشار الامن القومي العراقي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، بان ايران والعراق متفقان علي تعزيز العلاقات في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بينهما وازالة العقبات من طريقها.

وفي تصريح ادلي به للصحفيين في بغداد الخميس اثر لقائه السفير الايراني ايرج مسجدي، نوه الفياض الي انه تم البحث خلال اللقاء حول تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
واشاد بجهود السفارة الايرانية في بغداد في هذا المجال، مؤكدا بان مستشارية الامن القومي العراقي تدعم هذه الجهود للمزيد من تطوير العلاقات بين البلدين.
واكد الفياض دعم العراق لاي اجراء من شانه ان يؤدي الي توطيد العلاقات بين البلدين ونشر الاستقرار في المنطقة وترسيخ الامن والسلام ومكافحة الارهاب فيها.
من جانبه قال السفير الايراني في تصريحه للصحفيين، انه جري البحث خلال اللقاء حول سبل ومجالات تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للمشاركة الفاعلة في عملية اعادة اعمار العراق.
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الفياض: ايران والعراق متفقان علي ازالة العقبات من طريق تعزيز العلاقات

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