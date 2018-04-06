السفير الايراني في فرنسا:

الاتفاق النووي فتح فصلا جديدا في العلاقات بين طهران وباريس

طهران / 6 نيسان / ابريل /ارنا-
صرح السفير الايراني في فرنسا ابوالقاسم دلفي بان الاتفاق النووي فتح فصلا جديدا في العلاقات بين طهران وبارس علي اساس المصالح المشتركة.

وفي تصريح ادلي به الخميس للقناة التلفزيونية السابعة في منطقة اكيتن الفرنسية قال دلفي، ان فرنسا تحظي بمكانة ودور مهم لايران في التطورات الاقليمية والدولية ومن المهم لايران تعزيز التعاون والعلاقات معها.
واستعرض السفير الايراني مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية تجاه تطورات المنطقة، لافتا الي سياسات طهران المبدئية المبنية علي دعم الامن والاستقرار في المنطقة ومكافحة الارهاب.
واشار دلفي الي تاريخ العلاقات بين البلدين وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة معتبرا الهدف من زيارته الي منطقة اكيتن نوين واللقاء مع مسؤوليها هو تطوير التعاون الاقتصادي والثقافي والجامعي مع هذه المنطقة.
وقال، ان الطاقات العلمية والجامعية والاقتصادية والتجارية والثقافية لمنطقة اكيتن الفرنسية تعد من الامور التي يمكن استثمارها في اطار تنمية العلاقات الاقتصادية مع فرنسا.
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الاتفاق النووي فتح فصلا جديدا في العلاقات بين طهران وباريس

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