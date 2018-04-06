الحكيم والسفير الايراني في بغداد يبحثان العلاقات الثنائية بين العراق وايران

وذكر بيان لرئاسة التحالف الوطني العراق ، ان السيد عمار الحكيم أشار خلال اللقاء الذي جري ،الخميس، في مكتبه ببغداد إلي 'المصالحَ المشتركة بين البلدين وأهمية تطويرها، وإيجاد مناطقَ حرة لتقويةِ العلاقات التجارية'.

وأضاف البيان ان السيد عمار الحكيم 'بين أيضاً الدور المحوري للعراقِ وقدرته علي لعب دورٍ كبيرٍ في تهدئةِ المنطقة فضلاً عن الأدوار الاقتصادية التي تسهمُ في دعمِّ المنطقة'.

فيما اكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد، ايرج مسجدي علي حرص ايران لتطوير العلاقات اكثر فاكثر بين البلدين الجارين الشقيقين ايران والعراق والرقي بها الي اعلي المستويات ،واستعداد ايران لتقديم العون للعراق في جميع المجالات والوقوف الي جانب العراق شعبا وحكومة لتجاوز محنته.

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