عضو في مجلس الانبار: عدم الثقة بالقوات الاميركية وراء تأخر عودة العوائل النازحة

واكد فرحان محمد الدليمي في تصريحات ادلي بها لوسائل اعلام محلية 'إن الأسر النازحة التي تروم العودة إلي مناطق سكناها في قضاء القائم غربي الانبار، متخوفة لعدم الثقة بالقوات الأميركية المتواجدة بمناطقهم ومخططاتها الخبيثة، علما ان فلول تنظيم داعش قريبة من القوات الاميركية دون ان تستهدفهم، وهنالك مخاوف من دعم تلك الفلول واطلاقها مجددا علي الاهالي العائدين'.

ودعا عضو مجلس المحافظة المذكور، الحكومة الاتحادية الي 'وضع خطة واضحة المعالم لإنهاء تواجد مجرمي داعش في صحراء الانبار الغربية لإرسال رسائل اطمئنان لأهالي تلك المناطق بالعودة السريعة الي مناطقهم المحررة'.

وكان مجلس محافظة الانبار قد أكد في السابع والعشرين من شهر اذار-مارس الماضي، وجود قوات أميركية قتالية قرب الحدود الواقعة شمال وجنوب قضاء القائم غربي مدينة الرمادي، مركز محافظة الانبار، ووجود تجمعات لعصابات داعش بالقرب من المقرات الأميركية، دون ان تحرك القوات الاميركية ولم تحرك الاخيرة ساكنا للقضاء عليها.

وفي ذات السياق كانت مصادر امنية في الحشد العشائري بمحافظة الانبار قد كشفت قبل ايام قلائل، عن وجود اربعمائة عنصر ارهابي من تنظيم داعش في مناطق مختلفة من صحراء المحافظة الغربية، وان قوات ما يسمي بالتحالف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة الاميركية، تتجنب استهدافهم رغم علمها بأمكان تواجدهم واعدادهم وحجم تسليحهم.

وفيما يتعلق بعودة العوائل النازحة، كانت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية قد اشارت قبل حوالي شهرين الي ان اكثر من 50% من عموم العوائل النازحة عادت الي مناطقها الاصلية بعد دحر تنظيم داعش الارهابي، واستتباب الاوضاع الامنية وعودة الهدوء والاستقرار النسبي لتلك المناطق.

انتهي ع ص ** 2342

