تيار الوفاء البحريني: مقاومة مجرمي آل خليفة والمرتزقة واجب شرعي

واستنكر التيار في بيان اصدره الخميس قيام أحد مرتزقة النظام البحريني بالتعدي علي حرمة أحد نساء بلدة العكر، خلال استيقافها في نقطة التفتيش علي مشارف البلدة.

التيار أكد في البيان أن «هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة من التعديات القذرة التي يقوم بها المرتزقة والضباط علي أعراض الشعب في داخل وخارج السجون، إذ أن هؤلاء المجرمين قد تعلموا علي فقدان القيم والدين والوازع الأخلاقي، وامتهنوا الإجرام بحق الأبرياء».

وأضاف إذا كان هذا ما يحدث في وضح النهار في الطرقات فإن ما يحدث في داخل السجون وغرف التعذيب لا يمكن تصوره واستيعابه.

إنتهي** ع ج** 2342

