تيار الوفاء البحريني: مقاومة مجرمي آل خليفة والمرتزقة واجب شرعي

طهران/ 6 نيسان/إبريل – إرنا – اعتبر تيار الوفاء الإسلامي في البحرين مقاومة مجرمي آل خليفة ومرتزقتهم والانتقام منهم فرضا إلهيا وواجبا شرعيا يحتّمه الدين والفطرة.

واستنكر التيار في بيان اصدره الخميس قيام أحد مرتزقة النظام البحريني بالتعدي علي حرمة أحد نساء بلدة العكر، خلال استيقافها في نقطة التفتيش علي مشارف البلدة.
التيار أكد في البيان أن «هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة من التعديات القذرة التي يقوم بها المرتزقة والضباط علي أعراض الشعب في داخل وخارج السجون، إذ أن هؤلاء المجرمين قد تعلموا علي فقدان القيم والدين والوازع الأخلاقي، وامتهنوا الإجرام بحق الأبرياء».
وأضاف إذا كان هذا ما يحدث في وضح النهار في الطرقات فإن ما يحدث في داخل السجون وغرف التعذيب لا يمكن تصوره واستيعابه.
إنتهي** ع ج** 2342



برچسب ها

سياسي

البحرين

تيار الوفاء

إصدار بيان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

تيار الوفاء البحريني: مقاومة مجرمي آل خليفة والمرتزقة واجب شرعي

معظم المشاهدات

مؤتمر وزراء خارجية حركة عدم الانحياز بدأ أعماله في باكو

بمشاركة ظريف

مؤتمر وزراء خارجية حركة عدم الانحياز بدأ أعماله في باكو

العميد حاتمي: ايران تساند العراق وسوريا علي إقتلاع جذور الارهاب

خلال لقائه وزير الدفاع الكازاخستاني:

العميد حاتمي: ايران تساند العراق وسوريا علي إقتلاع جذور الارهاب

سفير ايران في هولندا: ايران ضحية الاسلحة الكيمياوية والصمت العالمي

سفير ايران في هولندا: ايران ضحية الاسلحة الكيمياوية والصمت العالمي

ظريف: الكيان الصهيوني أكبر تهديد للأمن الدولي

مؤتمر حركة عدم الانحياز

ظريف: الكيان الصهيوني أكبر تهديد للأمن الدولي

واشنطن تسعي لحرمان ايران من منافع الاتفاق النووي

وزير الدفاع:

واشنطن تسعي لحرمان ايران من منافع الاتفاق النووي

أحدث الأخبار

تيار الوفاء البحريني: مقاومة مجرمي آل خليفة والمرتزقة واجب شرعي

تيار الوفاء البحريني: مقاومة مجرمي آل خليفة والمرتزقة واجب شرعي

لافروف: روسيا والصين تعارضان إعادة النظر في الاتفاق النووي

لافروف: روسيا والصين تعارضان إعادة النظر في الاتفاق النووي

قيادي في الجهاد الإسلامي:`صفقة القرن` تسعي لفرض الاستسلام علي الأمة كلها

خاص 'إرنا':

قيادي في الجهاد الإسلامي:'صفقة القرن' تسعي لفرض الاستسلام علي الأمة كلها

محلل لبناني: من المستبعد ان تكون التعيينات الجديدة في واشنطن تهدف لتحضير مسرح الحرب ضد ايران

في حديث خاص لـ'ارنا'

محلل لبناني: من المستبعد ان تكون التعيينات الجديدة في واشنطن تهدف لتحضير مسرح الحرب ضد ايران

بن سلمان.. شراء عرش في مملكة للبيع*

بن سلمان.. شراء عرش في مملكة للبيع*

موضوعات مرتبط