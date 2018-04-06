لافروف: روسيا والصين تعارضان إعادة النظر في الاتفاق النووي

وقال سيرغي لافروف الخميس خلال لقائه نظيره الصيني وانغ يي في العاصمة الروسية موسكو: إننا علي قناعة تامة بعدم اتساق المحاولات الرامية الي إعادة صياغة الاتفاق النووي والقرار المرقم 2231 الصادر عن مجلس الأمن والذي تمت خلاله المصادقة علي جميع بنود الاتفاق.

وإعتبر لافروف إعادة صياغة الإتفاق النووي هدراً لجميع الجهود التي بذلتها دول العالم ومسؤولوها في سبيل إنجاح المفاوضات.

وفي سياق آخر أكد لافروف علي إمكانية تكثيف روسيا والولايات المتحدة تعاونهما لتسوية ملف الارهاب في سوريا.

وكان وزير الخارجية الروسي ناقش الخميس الملف السوري مع نظيره الصيني بإسهاب خلال إجتماعهما في موسكو.

إنتهي** ع ج** 2342

