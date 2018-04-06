خاص 'إرنا':

قيادي في الجهاد الإسلامي:'صفقة القرن' تسعي لفرض الاستسلام علي الأمة كلها

غزة/5 نيسان/أبريل/إرنا- قال قيادي في 'الجهاد الإسلامي' نافذ عزام ان 'صفقة القرن' لا تسعي لإسقاط الحق الفلسطيني فقط و إنما لفرض الاستسلام علي الأمة كلها.

وشدد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام علي أن حق الفلسطينيين في وطنهم واضح وثابت، مؤكداً أن هذا الأمر لا يمكن أن يضيع مهما تغيّرت التوازنات ، ومهما مرّت السنوات.
وفي حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، أكد 'عزام' أنه لا فرصة علي الإطلاق لتمرير الصفقة المشبوهة التي تعكف الإدارة الأمريكية علي صياغتها ؛ طالما ظلّ تشبث أصحاب الحق بأرضهم.
وأضاف، 'المشروع الأمريكي المعروف بصفقة القرن لا يمكن أن يحظي بالفاعلية طالما رفضه أصحاب الحق، وطالما أن الصفقة ظلّت بمنطلقاتها العنصرية وغير العادلة'.
ونبّه القيادي في 'الجهاد' إلي أنه لا يراد منها فرض حل علي الفلسطينيين؛ وإنما فرض الاستسلام علي الأمة كلها، وهو أمر لا يمكن أن يتحقق.
وخلص للقول، :'هذه المحاولة الملغومة ليست الأولي من نوعها ؛ لكنها الأخطر الآن ، ولم يعد مخفي علي أحد أن الإدارة الأمريكية بزعامة دونالد ترامب سلوكها عدائي تجاه كل من يختلف مع سياساتها التوسعية'.
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