محلل لبناني: من المستبعد ان تكون التعيينات الجديدة في واشنطن تهدف لتحضير مسرح الحرب ضد ايران

هدف ارنا هو توسیع العمل الاعلامی والخبر المنشور لایعبر بالضرورة عن موقفنا

و وضع رزق هذه القرارات في سياق التزام الرئيس الاميركي بما وعد به ناخبيه بالتصدي لما يسمونه الاسلام المتطرف. و رجح انسحاب الرئيس الاميركي من الاتفاق النووي مع ايران وفيما يلي المقابلة كاملة:



*ارنا: بعد مرور حوالي عشرة ايام علي التعيينات الجديدة في الادارة الاميركية وتحديدا لوزير الخارجية ومستشار الامن القومي هل اتضحت خلفية هذه القرارات وما اذا كانت تنطلق من ظروف داخلية اميركية او لها علاقة بالسياسة الخارجية لواشنطن ؟

**رزق: لقد تبين ان اسباب هذه التغييرات هي ان ترامب يريد احاطة نفسه بشخصيات يملك كيمياء شخصية معها او لديه انسجام تام معها . وهذا ينطبق علي بومبيو وبولتون . هاتان الشخصيتان اقرب الي مواقف ترامب الشخصية من تيليرسون وماكماستر.

اعتقد ان ترامب يعود من خلال هذه التصريحات الي ترامب الانتخابي . وهو كان وعد خلال حملته الانتخابية بالتصدي لما اسماه الارهاب الاسلامي الراديكالي ولم يركز سوي علي التصدي لداعش وليس علي العداء لروسيا.

بولتون وبومبيو هم اقرب الي مدرسة تعتبر ان ما يسمونه بالاسلام المتطرف هو العدو الاول للولايات المتحدة الاميركية وليس روسيا من هنا فان هذه التغييرات هي عودة ترامب الي جذوره.



*ارنا: ولكننا لاحظنا ان ترامب لجأ الي التصعيد ضد روسيا خلال الاسبوع الماضي من خلال قرار طرد الدبلوماسيين وهذا التصعيد جاء بعد التعيينات الجديدة ؟

**رزق: صحيح ولكن بولتون وبومبيو لم يستلما منصبيهما . وزير الخارجية ينتظر موافقة الكونغرس ومستشار الامن القومي يستلم فعليا في 10 نيسان .لذلك فان هذا القرار المتشدد ضد موسكو يمكن اعتباره بتأثير من الفريق القديم وليس الجديد .



*ارنا: ماذا عن قرار ترامب الانسحاب من سوريه ؟ هل هو ايضا عودة الرئيس الاميركي الي جذوره والي وعوده الانتخابية ؟

**رزق: نعم انا اري ان هذا القرار يأتي ضمن اطار التغييرات وعودة ترامب الي جذوره . اذا رجعنا الي حملته الانتخابية فانه ركز علي الانسحاب من الشرق الاوسط وتعهد بعدم شن حروب في الخارج. قرار الانسحاب من سوريا هو قرار ترامب الحقيقي وليس المتأثر بالدولة العميقة او بالمؤسسة. من الضروري معرفة ان مكماستر ينتمي الي مدرسة الحرب الباردة ويؤمن بضرورة مواجهة روسيا علي الارض السورية اما بولتون وبومبيو فعداؤهم الاكبر هو لايران وليس لروسيا .



*ارنا: هل نفهم من كلامك ان عداءهما لايران هو جزء من عدائهم للاسلام كدين؟

**رزق: نعم . ماكماستر مثلا كان يرفض استخدام مصطلح الارهاب الاسلامي اما بومبيو فيعتبر من الانجيليين الذين يترددون اسبوعيا الي الكنيسة وهو يعتبر ان الاسلام تهديد للحضارة الغربية وانا اعتقد ان هاتين الشخصيتين ستدفعان بقوة لادراج منظمة الاخوان المسلمين علي لائحة المنظمات الارهابية واتوقع ان يصدر هذا القرار قريبا من قبل الادارة الاميركية. بحسب معلوماتي فان بولتون وبومبيو متأثران بشخصية اميركي تدعي 'فرانك غافني' وهو صاحب رأي بأن الاخوان المسلمين لديهم مخطط لنشر الاسلام في الولايات المتحدة الاميركية .



*ارنا: هل تتوقع ان يصدق ترامب وان ينسحب من سوريا قريبا ؟

**رزق: نعم فعلي الرغم من ان الخطاب القاه ترامب امام عمال اميركيين في اوهايو وهم من القاعدة الشعبية التي انتخبته لانه وعد بسحب الجنود الاميركيين من ميادين الحروب الا اننا لا يمكن ان نستهين بهذا التصريح خاصة انه تزامن مع قرارات اخري مثل التعيينات وفرض رسوم جمركية علي منتوجات قادمة من الصين وهذا ما كان وعد به في حملته الانتخابية . هو يعود الي افكاره القديمة .

لذا فاني اعتقد ان هناك امكانية كبيرة للانسحاب ولكن لا يمكن الكلام عن حتمية الانسحاب لان بومبيو و بولتون قد يقنعون الرئيس الاميركي بالبقاء لانه يشكل ضغط علي ايران .



*ارنا: ما هو المتوقع تجاه الاتفاق النووي ؟

**رزق: اتوقع انسحاب اميركي من الاتفاق بنسبة تتخطي السبعين بالمئة .بولتون هو من ابرز المؤيدين للانسحاب وترامب قال بوضوح ان احد اسباب اقالته لتيلرسون هو الاختلاف حول طريقة التعاطي مع الملف الايراني . كما ان بومبيو عندما كان عضوا في الكونغرس كان من اشد المعادين لقرار ادارة اوباما توقيع الاتفاق مع ايران . الطاقم المحيط بترامب اليوم يدفع باتجاه الانسحاب من الاتفاق باستثناء وزير الدفاع ماتيس الذي لن يستطيع برأيي التغلب علي الفريق المتشدد.



*ارنا: هل يمكن ان يدفع هذا الفريق المعادي لايران الي حرب عسكرية ضدها ؟

**رزق: اعتقد انه لن يذهب الي حرب ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية . وتعيين بولتون ليس ناتجاً فقط عن التوافق علي العداء ضد ايران هناك تشارك بين بولتون وترامب بالافكار القومية المتشددة وضد الامم المتحدة .الامر لا علاقة له فقط بالشرق الاوسط بل تجاه قضايا العالم والمؤسسات العالمية .لا اعتقد اننا اقرب الي الحرب ولكن سنشهد تصعيد ديني وتحديدا ضد الاسلام وقد نكون مع تصنيف الاخوان كمنظمة ارهابية اضافة الي قمع المسلمين في الداخل الاميركي.

انتهي**2054 ** 1718

