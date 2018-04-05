بن سلمان أشهر بطبيعة علاقته بالصهاينة

وفي مقابلة أجرتها معه وكالة إرنا ذكر هذا المحلل السياسي بأنّ تصريحات بن سلمان بينت طبيعة العلاقة بين السعودية والكيان الصهيوني وبينت للجميع وجود مصالح مشتركة بين الوهابية والصهيونية تُعتبر ملفتة للانتباه وفي نفس الوقت خطيرة.

و وصف آل بشارة ولي العهد السعودي بالشاب الذي استولت عليه سكرة الحكم وعطش الجلوس علي العرش حيث بات اُلعوبة بيد ترامب لتنفيذ مخططات أمريكية في السعودية وعلي صعيد المنطقة والتي ستقضي في نهاية المطاف علي الدور السيادي لآل سعود وستستبدله بحكم مستبد.

وأعرب آل بشارة عن إعتقاده بأنّ التحالف المتكون بين السعودية واسرائيل وواشنطن والدول العربية المطلة علي الخليج الفارسي سيتحول الي جبهة تقابل جبهة المقاومة الاسلامية.

وكان ولي العهد السعودي اكد خلال مقابلة أجرتها معه مجلة أمريكية علي أحقية الكيان الصهيوني في تأسيس دولة له علي الأراضي الفلسطينية.

إنتهي** ع ج** 1718

