محلل سياسي عراقي:

بن سلمان أشهر بطبيعة علاقته بالصهاينة

بغداد/5نيسان/إبريل – إرنا – قال المحلل العراقي البارز حافظ آل بشارة: إنّ تصريحات محمد بن سلمان ولي العهد السعودي المعترفة بالكيان الصهيوني أشهرت بالحقائق المكنونة التي كانت خفية حتي الآن في الشأن السعودي الصهيوني.

وفي مقابلة أجرتها معه وكالة إرنا ذكر هذا المحلل السياسي بأنّ تصريحات بن سلمان بينت طبيعة العلاقة بين السعودية والكيان الصهيوني وبينت للجميع وجود مصالح مشتركة بين الوهابية والصهيونية تُعتبر ملفتة للانتباه وفي نفس الوقت خطيرة.
و وصف آل بشارة ولي العهد السعودي بالشاب الذي استولت عليه سكرة الحكم وعطش الجلوس علي العرش حيث بات اُلعوبة بيد ترامب لتنفيذ مخططات أمريكية في السعودية وعلي صعيد المنطقة والتي ستقضي في نهاية المطاف علي الدور السيادي لآل سعود وستستبدله بحكم مستبد.
وأعرب آل بشارة عن إعتقاده بأنّ التحالف المتكون بين السعودية واسرائيل وواشنطن والدول العربية المطلة علي الخليج الفارسي سيتحول الي جبهة تقابل جبهة المقاومة الاسلامية.
وكان ولي العهد السعودي اكد خلال مقابلة أجرتها معه مجلة أمريكية علي أحقية الكيان الصهيوني في تأسيس دولة له علي الأراضي الفلسطينية.
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بن سلمان أشهر بطبيعة علاقته بالصهاينة

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