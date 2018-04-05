محللة سياسية باكستانية:

بولتون يشكل خطراً علي المنطقة

اسلام آباد/5نيسان/إبريل – إرنا – قالت العضو في المجلس الوطني الباكستاني اليوم الخميس: إنّ إختيار جون بولتون كمستشار للأمن القومي الامريكي من شأنه خلق أخطار للمنطقة ولطهران واسلام آباد، رغم النجاح الايراني في الحد من السياسات التوسعية والاستكبارية الأمريكية في المنطقة.

ورأت شيرين مزاري إمكانية حث بولتون ترامب علي الانسحاب من الاتفاق النووي نظراً الي لهفة الأخير الي الإنسحاب العاجل منه، واصفة ترامب بالمنفذ لمشاريع اللوبي الصهيوني المتوغل في هيكلية النظام الأمريكي.
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سياسي

شيرين مزاري

ايران

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بولتون يشكل خطراً علي المنطقة

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