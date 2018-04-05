مؤتمر حركة عدم الانحياز

ظريف: الكيان الصهيوني أكبر تهديد للأمن الدولي

باكو/5نيسان/إبريل – إرنا – أكّد وزير الخارجية الايراني علي ضرورة إتخاذ مبادرة جماعية تتبناها حركة عدم الانحياز إزاء جرائم الكيان الصهيوني وقال: إنّ بسط يد هذا الكيان لارتكاب ما يشاء من جرائم دلالة علي قطبية أحادية جديدة ستحوّل هذا الكيان الي تهديد أول للأمن الدولي.

وندد ظريف خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر وزراء خارجية حركة عدم الانحياز المقام في مدينة باكو بالمجزرة الأخيرة التي إرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين خاصة بحق أهالي غزة وأضاف بأنه علي الجميع المطالبة بفتح ملف دولي لمتابعة الفظاعات التي يرتكبها هذا الكيان.
وأكّد ظريف خلال كلمته علي موقف ايران القاضي بتطبيق العدالة وإعادة حقوق الفلسطينيين وتشكيل دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف والإنهاء الفوري لحصار غزة.
و وصف وزير الخارجية الايراني جرائم الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين بالناجمة عن تشجيع الولايات المتحدة وبعض حلفائها في المنطقة وخارجها، منها القرار الأمريكي اللامشروع حول القدس الشريف الذي يُعتبر بمثابة إطراء وإشادة بهذا الكيان العنصري.
كما طالب وزير الخارجية الايراني منظمة الامم المتحدة باتخاذ تدابير للتنديد بالجرائم والسياسات الصهيونية.
وفي جانب اخر قال ظريف ان بقايا داعش ما زالوا يتنقلون من منطقة الي اُخري رغم الحاق الهزيمة الكبري بهم حاثاً الجميع علي تعزيز تعاون اقليمي في هذا الشأن.
وختاماً أشار ظريف الي تخصيص واشنطن 1.2 مليار دولار لنشر وصنع أسلحة نووية جديدة ستؤدي الي سباق تسلح نووي جديد علي مستوي العالم.
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