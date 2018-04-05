شهيدان واصابات في اليوم السابع لمسيرات العودة

غزة/ 5 نيسان/ ابريل/ ارنا أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس، عن استشهاد شابين أحدهما برصاص أطلقته طائرة مسيرة الليل الماضي فيما استشهد الثاني متأثرا بجروح أصيب بها خلال المواجهات التي شهدتها حدود غزة يوم الجمعة الماضي برفح جنوب القطاع .

واعلن الناطق باسم وزارة الصحة بغزة اشرف القدرة، ان الطواقم الطبية نجحت بانتشال اشلاء لشهيد قرب معبر المنطار شرق القطاع، وجاري محاولة التعرف علي هويته.
وكانت اسرائيل اعلنت انها استهدفت بطائرة مسيرة شاب حاول الاقتراب من الحدود الشرقية للقطاع.
كما أعلن القدرة استشهاد شادي حمدان الكاشف 34 عاما من سكان رفح متأثرا بجراحه التي اصيب بها بعيار ناري في الراس يوم الجمعة الماضي.
وفي ذات السياق اطلقت البحرية الصهيونية النار، صباح اليوم الخميس النار صوب مراكب الصيادين غرب القطاع، ما ادي لاصابة 3 صيادين بجراح، وتم نقلهم الي مجمع الشفاء الطبي ووصفت اصابتهم بالمتوسطة.
كما اصيب مواطن فلسطيني في اطلاق نار صوب المتظاهرين شرق مدينة غزة في وقت تتواصل الاستعدادت لمسيرة العودة الثانية غدا الجمعة.
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شهيدان واصابات في اليوم السابع لمسيرات العودة

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