شهيدان واصابات في اليوم السابع لمسيرات العودة

واعلن الناطق باسم وزارة الصحة بغزة اشرف القدرة، ان الطواقم الطبية نجحت بانتشال اشلاء لشهيد قرب معبر المنطار شرق القطاع، وجاري محاولة التعرف علي هويته.

وكانت اسرائيل اعلنت انها استهدفت بطائرة مسيرة شاب حاول الاقتراب من الحدود الشرقية للقطاع.

كما أعلن القدرة استشهاد شادي حمدان الكاشف 34 عاما من سكان رفح متأثرا بجراحه التي اصيب بها بعيار ناري في الراس يوم الجمعة الماضي.

وفي ذات السياق اطلقت البحرية الصهيونية النار، صباح اليوم الخميس النار صوب مراكب الصيادين غرب القطاع، ما ادي لاصابة 3 صيادين بجراح، وتم نقلهم الي مجمع الشفاء الطبي ووصفت اصابتهم بالمتوسطة.

كما اصيب مواطن فلسطيني في اطلاق نار صوب المتظاهرين شرق مدينة غزة في وقت تتواصل الاستعدادت لمسيرة العودة الثانية غدا الجمعة.

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