في رسالة شكر لأصدقاء الشعب الفلسطيني

اعلام محور المقاومة ترفرف في مخيمات العودة

غزة/5 ابريل/نيسان/ارنا-علي بعد أمتار قليلة من الحدود الشرقية لقطاع غزة رفع عشرات الشبان الفلسطينيين أعلام دول عربية وأوربية داعمة للقضية الفلسطينية ومحور المقاومة .

وفي صدارة الأعلام رفرف علم الجمهورية الاسلامية الايرانيه وهتف الشبان لدعم ايران المتواصل للقضية الفلسطينية في إطار نهجها الثوري والإسلامي .
وقال أحد المشاركين الذي كان يحمل علم الجمهورية الاسلامية : 'خرجنا بمسيرة سلمية حاملين جميع أعلام الدول الصديقة الداعمة للقضية الفلسطينية ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبري , للفت أنظار العالم لمعاناتنا في القطاع ' .
ومن جانبه , قال صلاح عبد العاطي , رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني , نقدم الشكر والتقدير لكل الدول الصديقة والمساندة لقضايا الشعب الفلسطيني والتي تقف موقفا انسانيا ومشرفا في دعم نضال حقوق الشعب .
وأوضح , أن فعالية رفع اعلام الدول الصديقة مع الفلسطينيين هي رسالة حب من فلسطين الي كل أحرار العالم .
وطالب عبد العاطي ,الدول العربية بالضغط علي دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها وجرائمها التي تمارسها بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومن أجل وقف التطبيع .
وأضاف : ' نريد أن يكون هناك وئام عربي واسلامي و وحدة عربية باتجاه التوحد خلف القضية الفلسطينية باعتبارها قضية كل العرب ولا نريد مواقف تتخذ ضد الفلسطينيين ' .
ولا تزال مسيرات العودة مستمرة علي طول الحدود في قطاع غزة حتي الخامس عشر من أيار المقبل لإحياء الذكري السبعين للنكبة .
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سياسي

ايران

فلسطين

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اعلام محور المقاومة ترفرف في مخيمات العودة
اعلام محور المقاومة ترفرف في مخيمات العودة
اعلام محور المقاومة ترفرف في مخيمات العودة
اعلام محور المقاومة ترفرف في مخيمات العودة

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اعلام محور المقاومة ترفرف في مخيمات العودة

في رسالة شكر لأصدقاء الشعب الفلسطيني

اعلام محور المقاومة ترفرف في مخيمات العودة

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