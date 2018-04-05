اعلام محور المقاومة ترفرف في مخيمات العودة

وفي صدارة الأعلام رفرف علم الجمهورية الاسلامية الايرانيه وهتف الشبان لدعم ايران المتواصل للقضية الفلسطينية في إطار نهجها الثوري والإسلامي .

وقال أحد المشاركين الذي كان يحمل علم الجمهورية الاسلامية : 'خرجنا بمسيرة سلمية حاملين جميع أعلام الدول الصديقة الداعمة للقضية الفلسطينية ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبري , للفت أنظار العالم لمعاناتنا في القطاع ' .

ومن جانبه , قال صلاح عبد العاطي , رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني , نقدم الشكر والتقدير لكل الدول الصديقة والمساندة لقضايا الشعب الفلسطيني والتي تقف موقفا انسانيا ومشرفا في دعم نضال حقوق الشعب .

وأوضح , أن فعالية رفع اعلام الدول الصديقة مع الفلسطينيين هي رسالة حب من فلسطين الي كل أحرار العالم .

وطالب عبد العاطي ,الدول العربية بالضغط علي دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها وجرائمها التي تمارسها بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومن أجل وقف التطبيع .

وأضاف : ' نريد أن يكون هناك وئام عربي واسلامي و وحدة عربية باتجاه التوحد خلف القضية الفلسطينية باعتبارها قضية كل العرب ولا نريد مواقف تتخذ ضد الفلسطينيين ' .

ولا تزال مسيرات العودة مستمرة علي طول الحدود في قطاع غزة حتي الخامس عشر من أيار المقبل لإحياء الذكري السبعين للنكبة .

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