المجتمع الدولي إعتاد علي تخرصات الرئيس الأمريكي

وخلال لقاء صحفي علي هامش حفل افتتاح الدورة الثالثة عشرة لمسابقات الروبوكاب الحرة المقامة في ايران أضاف ولايتي بأنّ تصريحات ترامب حول إمكانية دخول واشنطن سوريا غير منطقية ولا يكترث بها أحد مشدداً علي مواصلة ايران وباقتدار نهجها الرامي الي صيانة إستقلالها وسيادة أراضيها وتعزيز تطورها العلمي ومشاركتها الفاعلة في المنطقة ودعمها لجبهة المقاومة.

وأفاد مستشار سماحة قائد الثورة في الشؤون الدولية بأنّ ايران ودون شك لن تستأذن أحداً في طبيعة دفاعها عن نفسها وإن كان الرئيس الامريكي ناوياً البقاء في سوريا فالأمر لا يعود اليه فقد مرّ هؤلاء الأمريكان والصهاينة وأذيالهم من مرتجعي المنطقة كالسعودية بسبع سنين عجاف في سوريا لم يجنو منها شيئاً سوي الفشل دون اسقاط الحكومة القانونية الرسمية.

إنتهي** ع ج** 1718

