مستشار قائد الثورة في الشؤون الدولية:

المجتمع الدولي إعتاد علي تخرصات الرئيس الأمريكي

طهران/5نيسان/إبريل – إرنا – قال الدكتورعلي أكبر ولايتي مستشار قائد الثورة في الشؤون الدولية بأنّ شعوب العالم تعوّدت علي تخرصات الرئيس الأمريكي الفاقدة لأية خلفية صحيحة مؤكداً أنّ ايران لن تستأذن أحداً أو جهة للدفاع عن نفسها.

وخلال لقاء صحفي علي هامش حفل افتتاح الدورة الثالثة عشرة لمسابقات الروبوكاب الحرة المقامة في ايران أضاف ولايتي بأنّ تصريحات ترامب حول إمكانية دخول واشنطن سوريا غير منطقية ولا يكترث بها أحد مشدداً علي مواصلة ايران وباقتدار نهجها الرامي الي صيانة إستقلالها وسيادة أراضيها وتعزيز تطورها العلمي ومشاركتها الفاعلة في المنطقة ودعمها لجبهة المقاومة.
وأفاد مستشار سماحة قائد الثورة في الشؤون الدولية بأنّ ايران ودون شك لن تستأذن أحداً في طبيعة دفاعها عن نفسها وإن كان الرئيس الامريكي ناوياً البقاء في سوريا فالأمر لا يعود اليه فقد مرّ هؤلاء الأمريكان والصهاينة وأذيالهم من مرتجعي المنطقة كالسعودية بسبع سنين عجاف في سوريا لم يجنو منها شيئاً سوي الفشل دون اسقاط الحكومة القانونية الرسمية.
إنتهي** ع ج** 1718



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نهج ايران الدفاعي

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المجتمع الدولي إعتاد علي تخرصات الرئيس الأمريكي

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