خلال لقائه وزير الدفاع الكازاخستاني:

العميد حاتمي: ايران تساند العراق وسوريا علي إقتلاع جذور الارهاب

طهران/5نيسان/إبريل – إرنا – قال وزيرالدفاع وإسناد القوات المسلحة الايراني: إنّ ايران وبفضل معرفتها الدقيقة لمنابت الارهاب وجوانب هذه الظاهرة المتشعبة ساندت سوريا والعراق في مكافحتهما للارهاب كي ينجح البلدان في إقتلاع جذور الارهاب المنتشر علي أراضيهما.

وعلي هامش مؤتمر موسكو الأمني إلتقي وزير الدفاع الايراني بنظيره الكازاخستاني اذ أشار العميد حاتمي خلال اللقاء الي الأواصر الدينية والثقافية والتاريخية المشتركة بين البلدين وأهمية تنمية العلاقات الثنائية معتبراً كازاخستان بلداً ذا دور بارز في إستتباب الأمن والإستقرار الاقليميين والبلد الذي لعب دوراً فاعلاً خلال المفاوضات النووية وخلال مفاوضات أستانة وبجدارة.
كما وصف حاتمي تعاون البلدين علي الصعيد الدولي بالنموذج الحسن المبيّن لما يجب أن تكون عليه علاقات بلدين اقليميين داعيا الي إستمرار هذا التعاون.
وفي سياق آخر وصف وزير الدفاع الايراني التطرف، بلية جاءتنا من أمريكا والكيان الصهيوني تهدف الي توفير مصالحهما الاقليمية فحسب معتبراً النفعية وتوظيف الجماعات الارهابية آتية في إطار نهب ثروات دول المنطقة وأهداف نظام السلطة العالمي محذّراً من خطر التطرف والارهاب وتداعياته علي المنطقة.
وفي المقابل أعرب وزير الدفاع الكازاخي خلال اللقاء عن ارتياحه لتوفر فرصة كهذه للإجتماع بوزير الدفاع الايراني واصفاً التعاون الثلاثي الايراني الروسي التركي الرامي الي التصدي للارهاب والحد من التصعيد في سوريا تعاوناً ذا أهمية قصوي يعود بالنفع علي المنطقة والعالم مؤكداً علي أنّ إنعدام الأمن آفة وبلية لها أن تخيم بظلالها علي الدول معرباً عن أمله بأن تنجح بلدان الاقليم في مراعاة حقوق بعضها البعض والسعي الي استتباب الأمن والاستقرار.
وأعرب الوزير الكازاخستاني «بي بود بكرويش اتم كولف»عن تفاؤله بأن ترفع الدول المطلة علي بحر قزوين مستوي تعاونها السياسي والعسكري والاقتصادي وتخطو مشواراً طويلاً في هذا الشأن.
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العميد حاتمي: ايران تساند العراق وسوريا علي إقتلاع جذور الارهاب

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