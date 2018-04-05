آذربايجان الشرقية استقطبت 85 مليون دولار كاستثمارات أجنبيه

وأعلن حميد هاشم زاده اليوم الخميس في لقاء مع وكالة إرنا عن المصادقة علي 14 مشروع استثمار أجنبي بقيمة 275 مليون دولار في المحافظة من ابريل 2017 حتي يناير 2018 (العام الايراني المنصرم) تم إستقطاب 31 بالمائة منها في حين أنّ هذه النسبة في العام الذي سبقه لم تكن تتجاوز ال5 بالمائة.

وعن أهم مشروع استثماري قال هاشم زاده: إنّ سويسرا كانت الرائدة خلال العام الماضي في مشروع لانتاج مولدات الطاقة التي يُعتبر عجلة تسيّر اقتصاد كل بلد مشيراً الي مشاريع اُخري كتدشين محطات طاقة متجددة وتنمية البني التحتية السياحية للمحافظة واستقطاب مستثمرين لتفعيل مشاريع ذات صلة بالزراعة المحمية الصناعية للزهور وتيسير عملية الدخل والنشاط المهني للمواطنين وبلوغ مكانة القطب الثالث لصناعة السيارات واصفاً جميع هذه النشاطات بالموفرة لفرص العمل والمروّجة للانتاج المحلي لافتاً الي عناية المحافظة بإدخال التقنيات الحديثة وتوفير متطلبات المؤسسات الاقتصادية الانتاجية فيها.

إنتهي** ع ج** 1718

