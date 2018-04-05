في يوم الطفل الفلسطيني

الاحتلال اعتقل 4700 طفل منذ أكتوبر 2015

غزة-5/نيسان إبريل/إرنا قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسري والمحررين وعضو اللجنة المكلفة لإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تستثنِ الأطفال من اعتقالاتها، ولم ترحم الطفولة الفلسطينية من اجراءاتها التعسفية، حيث سجل منذ اندلاع 'انتفاضة القدس' في الأول من تشرين أول/أكتوبر2015 نحو (4737) حالة اعتقال لأطفال فلسطينيين تتراوح أعمارهم ما بين 11-18 عاما، ذكورا واناثا. وهؤلاء يشكلون أكثر من ربع إجمالي الاعتقالات خلال الفترة المستعرضة.

وتابع عبد الناصر فروانه في تصريح وصل مراسلنا: ان الفتاة 'أمل طقاطقة' (15 عاما) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم استشهدت في 20 آيار/مايو 2017 بعد اعتقالها بشهرين، حيث اعتقلت وهي مصابة ودخلت في غيبوبة، ورغم خطورة وضعها الصحي إلا أن سلطات الاحتلال أبقتها رهن الاعتقال ورفضت الإفراج عنها، ولم تقدم لها الرعاية الصحية اللازمة مما أودي بحياتها.
وأضاف: وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها ومعتقلاتها (350) طفلا، بينهم ثماني فتيات قاصرات. بالإضافة الي وجود المئات من المعتقلين الذين اعتقلوا وهم أطفال، واجتازوا سن الثامنة عشر ومازالوا في السجن.
وأوضح فروانة: أن سلطات الاحتلال توسعت في اعتقالاتها التعسفية للأطفال الفلسطينيين في السنوات الأخيرة، وازدادت أكثر في الآونة الأخيرة، حيث كان معدل الاعتقالات السنوية في صفوف الأطفال خلال العقد الماضي (2000-2010) نحو (700) حالة سنويا، فيما ارتفع منذ العام 2011-2017 ليصل الي قرابة (1250) حالة اعتقال سنويا، فيما سجل اعتقال أكثر من 350 طفلا منذ مطلع العام الجاري.
واعرب فروانة عن قلقه الشديد من استمرار استهداف الأطفال من قبل قوات الاحتلال، ومن حجم الاعتقالات واتساعها وفظاعة الجرائم التي تقترف بحق الطفولة الفلسطينية، إذ أن كافة الوقائع والشهادات تؤكد علي أن كافة الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال قد مُورس بحقهم شكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، وعُوملوا بقسوة وتم حرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية، وأن الاعترافات التي انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب شكلت أدلة ادانة لإصدار الأحكام الجائرة بحقهم من قبل المحاكم العسكرية، وأن غالبية الأحكام التي صدرت بحقهم كانت مقرونة بغرامات مالية باهظة والتي وصلت خلال الثلاثة شهور الأخيرة إلي ما مجموعه (358) ألف شيكل بحق الأطفال في معتقل عوفر فقط، وإن المئات من الأطفال الذين أعتقلوا خلال 'انتفاضة القدس' قد صدر بحقهم حكماً بالحبس المنزلي لاسيما بحق الأطفال المقدسيين.
وبيّن فروانة ان سلطات الاحتلال أقرت في السنوات الأخيرة مجموعة من القوانين والقرارات التي تهدف الي توسيع اعتقال الأطفال وتغليظ العقوبة والأحكام الجائرة بحقهم وتشديد الاجراءات التعسفية ضدهم، مما فاقم من معاناتهم ومعاناة ذويهم.
واشار فروانة الي ان كافة المواثيق والأعراف الدولية، قد جعلت من اعتقال الأطفال ملاذا أخيرا، وجعلت من لجوء القاضي إلي الحكم بسجن طفل ما، وإن كان ولا بد منه كاستثناء، فليكن لأقصر فترة زمنية ممكنة، فيما سلطات الاحتلال عمدت الي أن يكون اعتقالهم هو القاعدة والملاذ الأول ولأطول فترة ممكنة، في اطار سياسة ممنهجة وممارسة مؤسساتية تهدف الي بث الرعب والخوف في نفوسهم والتأثير علي توجهاتهم الآنية والمستقبلية بصورة سلبية.
ودعا فروانة المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية الي تحمل مسؤولياتها ومناصرة أطفال فلسطين وصيانة حقوقهم وتقديم الحماية لهم واحتضان المحررين منهم وتقديم الرعاية لهم.
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الاحتلال اعتقل 4700 طفل منذ أكتوبر 2015

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في يوم الطفل الفلسطيني

الاحتلال اعتقل 4700 طفل منذ أكتوبر 2015

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