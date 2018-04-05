عضو لجنة الأمن القومي النيابيه:

امريكا ستواجه عزلة ان انسحبت من الاتفاق النووي

طهران/5نيسان/إبريل – إرنا – قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشوري الاسلامي: إنّ واشنطن ستواجه عزلة وستخسر ثقة العالم بها إن انسحبت من الاتفاق النووي.

وأضاف محمد جواد جمالي اليوم الخميس بأنّ الجمهورية الاسلامية الايرانية أثبتت للعالم من خلال توقيعها علي الاتفاق النووي بأنها أهلٌ للتفاوض والتعامل البناء ناهيك عن التزامها التام بما وقعت عليه دون التخطي عنه قيد أنملة.
وشدّد جمالي علي أنّ الولاياات المتحدة ستخسر ثقة العالم بها إن خرجت من الاتفاق النووي فالجميع سيعتبرها ناكثة للعهد وضاربة بعرض الحائط التزاماتها.
و رأي عضو لجنة الأمن القومي البرلمانية الايرانية أنّ خروج دولة واحدة من بين ستة دول لايعني إلغاء الاتفاق فما زالت هنالك خمس دول باقية، واصفاً تصريحات ترامب والصرخات التي يطلقها لا تأتي الا في إطار سعيه للحصول علي إمتيازات من ايران، فهؤلاء أعلم بمدي التزام ايران بالإتفاق وعدم رضوخها لأي تفاوض آخر مهما كانت طبيعته.
وتابع جمالي أنّ واشنطن إن انسحبت من الاتفاق سترانا كيف سنبلغ تلك الغاية التي تطلعنا اليها والتي أرغمت الولايات المتحدة سابقاً علي الجلوس خلف طاولة المفاوضات.
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امريكا ستواجه عزلة ان انسحبت من الاتفاق النووي

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