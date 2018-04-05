مؤتمر وزراء خارجية حركة عدم الانحياز بدأ أعماله في باكو

ويلقي الرئيس الاذبيجاني الهام علييف بإعتباره رئيس البلد المستضيف للمؤتمر كلمه الافتتاح وكذلك وخورجه آررازا وزير خارجية فنزويلا والرئيس الدوري لحركة دول عدم الانحياز. ويستمر الموتمر يومين يشارك فيه 800 مندوب عن 120 دولة عضو اضافة الي 17 دولة و110 مؤسسة دولية بصفة مراقب.

وأفادت التقارير بأنّ ظريف سيكون من أوائل الوزراء الذين سيلقون كلمة في اليوم الاول من الاجتماع السابع عشر ويري المحللون ان الهدف من إقامة المؤتمر يتمثل في تحديث مواقف دول حركة عدم الانحياز خاصة في الشأن الدولي.

وسيُصدر وزراء خارجيه عدم الانحياز نهاية المؤتمر بياناً .

علماً بأنّ الإجتماع التمهيدي لهذا المؤتمر اُقيم قبل يومين في باكو بمشاركة خبراء ودبلوماسيين رفيعي المستوي للدول الاعضاءة لإعداد الوثيقة التي سيناشقها وزارء الخارجية والتي سيصادقون عليها، وردت فيها قضايا أمنية سياسية ودولية وتغيير هيكلة الامم المتحدة إضافة الي قضايا المنطقة كالملف اليمني وقضية فلسطين وقرار ترامب نقل سفارة بلده الي القدس والتحولات الأخيرة التي شهدتها غزة فضلاً عن إطلاق الدول العضوة مواقفها بشأن هذه الملفات.

إنتهي** ع ج ** 1718

