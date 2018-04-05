استراتيجية ايران قائمة علي السلام والصداقة الاقليميين

ان الشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا باتتا خاصة خلال الأعوام المنصرمة منطقتين مليئتين بالتوتر وعدم الاستقرار وأنّ السياسات التي تنتهجها دول سلطوية خارجة عن المنطقة أو داخلها هي التي تثير التوترات وترفع منسوب التصعيد الذي أدي الي رفع حدة الأزمات والحرب.

وتُعتبر ايران نظراً الي موقعها الحساس والجيوسياسي وتبنّيها سياسات خارجية ودبلوماسية نشطة، قوة هامة مؤثرة علي أحداث المنطقة وعلي علاقاتها بدول الجوار. إذ قام هذا البلد الاسلامي وبعد إنتهاء الحرب المفروضة عليه بتعزيز الثقة وإزالة التوترات والعناية بحسن الجوار معتقداً بأنّ استتباب النظام والاستقرار والأمن والسلام المستدام رهن بمشاركة دول المنطقة نفسها رغم المزاعم الأمريكية وحلفائها الاقليميين القاضية بزعزعة ايران للاستقرار والتعادل الشرق اوسطي ودعمها الارهاب وتدخلها في شؤون الآخرين إلّا أنّ المكانة والسمعة الحسنة الحالية لايران تنفي جميع هذه المزاعم الكاذبة.

وتحاول بعض الدول من خارج المنطقة والأنظمة السلطوية الواقعة فيها و بلوغاً للهيمنة، تشويه مشروعية ايران التي لاريب في طابعها المسالم وخلق فجوة بين هذا البلد مع جيرانه ومع دول المنطقة محاولةً عبر إعلامها وعدائيتها السياسية وتحالفاتها الثنائية والتعددية وبيعها وشرائها الأسلحة ولجوئها الي الإرهاب والي إرعاب ايران بفرض عقوبات عليها وشن هجوم عسكري ضدها لتهميش التوجة المسالم الايراني وطبيعة عمل محورها علي صعيد المجتمع الدولي كي تسئ باقي الدول الظن بايران الاسلامية وبسياساتها العامة.

وتأتي هذه المؤامرات والعدائية في ظل ظروف تقوم خلالها ايران خاصة بعد التوقيع علي الاتفاق النووي بتثبيت وتوطيد استراتيجيتها القائمة علي السلام والتسامح والإبتعاد كل البعد عن التوترات الاقليمية والعالمية. فهي الدولة التي بيّنت للمجتمع الدولي أنها فاكّة للعُقد الصعبة ومسويّة للصراعات والتوترات ولم تدخر جهداً في سبيل مكافحة النهج السلطوي وعدم الاستقرار والعنف والارهاب وهي الدولة التي كانت الضحية للارهاب والحرب والعدائية وهي التي ساندت الشعوب المظلومة والتزمت بالمقررات والأعراف الدولية رافضة الإحتلال والإعتداء والسلطوية الناجمة عن الارهاب العالمي والاقليمي.

والدليل علي ذلك ما تبنته في العراق وسوريا والحاقها الهزيمة بداعش ودعمها للشعب الفلسطيني المظلوم والنأي بنفسها عن المواجهة والسلطة. فايران علي أي حال مثبتة للسلام والاستقرار الاقليمي، ما جعل السلطويين الاقليميين والعالميين يتبعون نهج مواجهة ايران ويسعون لعرقلة مساعيها وسياساتها.

إنتهي** ع ج** 1718

