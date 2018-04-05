وزير العدل الايراني: الحوار هو السبيل الوحيد لارساء السلام والامن والعدالة

جاء ذلك في كلمة القاها آوائي الاربعاء في الاجتماع الدولي حول العدالة المنعقد في المغرب تحت عنوان 'استقلال الجهاز القضائي، دعم حقوق اطراف الدعوي، احترام قوانين العدالة'.

واشار آوائي الي انتشار الارهاب والاخطار التي جاءت بها هذه الظاهرة المستهجنة للمنطقة والعالم، داعيا الي تعاون جميع الدول لاقتلاع جذوره.

والتقي وزير العدل الايراني علي هامش الاجتماع، نظراءه من المغرب وهولندا والهند حيث بحث معهم سبل تعزيز التعاون في المجال القضائي ونقل الخبرات والتعليم لدعم مسيرة الاصلاحات القضائية.

كما التقي آوائي وزير العدل الافغاني ورئيس مجلس القضاء الاعلي القطري والمدعي العام المغربي.

وبدا الاجتماع اعماله يوم الاثنين ويختتم اليوم الخميس، بمشاركة 40 وزيرا للعدل و 15 رئيسا للسلطة القضائية وعدد من رؤساء ومسؤولي العدلية من 80 دولة في العالم.

انتهي ** 2342

