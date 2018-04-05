سفير ايران في هولندا: ايران ضحية الاسلحة الكيمياوية والصمت العالمي

جاء ذلك في كلمة القاها جهانغيري الاربعاء خلال اجتماع طارئ للجنة التنفيذية لمنظمة حظر الاسلحة الكيمياوية والذي عقد بدعوة من الوفد الروسي لدي المنظمة اثر اتهام بريطانيا لروسيا في التورط بحادث تسميم العقيد الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبوري جنوبي بريطانيا.

وقال جهانغيري في كلمته خلال الاجتماع، ان تسييس اي قضية في اطار معاهدة حظر الاسلحة الكيمياوية لا يصب في مصلحة الدول الاعضاء ويعرّض مصداقية المنظمة للخطر.

ودعا سفير ومندوب ايران الدائم لدي المنظمة الي استخدام آليات متاحة في اطار معاهدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيمياوية بصفتها المنظمة الوحيدة ذات الاهلية في هذا المجال، مؤكدا ضرورة تجنب اطلاق اي احكام مسبقة او توجيه اتهامات بلا ادلة قطعية.

واضاف جهانغيري، ان الذين تحدثوا في هذا الاجتماع حول الدول التي ذهبت ضحية للاسلحة الكيمياوية، لماذا لم تذكر اسم الجمهورية الاسلامية الايرانية كاحدي الضحايا الرئيسيين للاسحة الكيمياوية؟ ان ايران ليست فقط ضحية للاسلحة الكيمياوية بل هي ايضا ضحية للصمت العالمي. ان موقفنا الدائم هو ادانة استخدام الاسلحة الكيمياوية من قبل اي كان واينما كان وفي اي وقت كان.

وفي الاجتماع تلا مندوب ايران في المنظمة بيانا مشتركا بالنيابة عن دول روسيا والصين وباكستان وسوريا وفنزويلا وكوبا ونيكاراغوا وبيلاروسيا وكازاخستان وارمينيا وقرغيزيا وجمهورية اذربيجان وطاجيكستان واوزبكستان، مؤكدا ضرورة حل وتسوية الخلاف الحاصل حول حادثة سالزبوري عبر التعاون والحوار البناء بين الطرفين للخروج من الوضع الراهن.

وفي الاجتماع صرح مساعد وزير الصناعة الروسي الذي تراس وفد بلاده بان بريطانيا وفرنسا رفضتا الرد علي اسئلة السفارة الروسية في لندن وكذلك وصول القنصل الروسي للشخصين الروسيين المذكورين.

واعلن هذا المسؤول الروسي استعداد بلاده للتعاون المشترك من اجل الكشف عن الحقيقة.

وفي الاجتماع لم تتم المصادقة علي مقترح روسيا المدعوم من ايران والصين والذي يقضي باجراء تحقيق مشترك مع بريطانيا حول الحادث واستخدام الاليات المتاحة في معاهدة حظر الاسلحة الكيمياوية، كما لم تتم المصادقة علي محضر الاجتماع بمعارضة ايران وروسيا للنص المقترح من جانب الغرب وانتهي الاجتماع بدون اصدار تقرير.

وكان العميل المزدوج العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) نقلا إلي المستشفي في مدينة سالزبوري جنوب غربي إنجلترا، في 4 آذار /مارس ، وهما في حالة حرجة بعد تسممهما بمادة كيميائية مجهولة.

ووفقا للحكومة البريطانية، فإنه تم تسميمهما بمادة تؤدي لشلل الأعصاب، وزعمت أنها روسية الصنع دون تقديم أي دليل، وأصيب معهما ضابط شرطة بريطاني يبدو أنه كان مكلفا بحمايتهما.

وكان سكريبال حصل علي حق اللجوء في بريطانيا بعد عملية تبادل الجواسيس بين روسيا والولايات المتحدة عام 2010.

انتهي ** 2342

