برلمانية باكستانية: ايران انموذج للصمود امام الاستكبار

اسلام اباد / 5 نيسان / ابريل /ارنا-
اعتبرت عضو المجلس الوطني الباكستاني شيرين مزاري الجمهورية الاسلامية الايرانية احدي الدول المؤثرة في العالم حيث تمكنت من الصمود امام غطرسة الاستكبار الاميركي.

وفي تصريح لها مساء الاربعاء خلال ندوة تخصصية عقدت بمؤسسة الدراسات السياسية في اسلام اباد حضرها محللون وخبراء في القضايا الدولية، اشادت مزاري بسياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية في التصدي لسياسات اميركا التوسعية في المنطقة.
مزاري التي تتولي ايضا ادارة المؤسسة ، اشارت الي مخططات الامبريالية العالمية الحديثة بزعامة اميركا التي عملت علي استغلال ظروف العالم العربي لتمرير سياساتها التوسعية واضافت، انه وفي مقدمة اجراءات اميركا هذه سعت في سيناريو جديد بذريعة احياء الديمقراطية في الشرق الاوسط لتحقيق اهداف في سياق ايجاد الشرق الاوسط الكبير من صلب التطورات الجديدة في المنطقة واستغلال عدم الرضي العام في العالم العربي تحت عنوان 'الربيع العربي'.
وتابعت هذه المحللة السياسية، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تصدت لاهداف ومصالح الغرب في المنطقة ومنع المؤامرة الاميركية الجديدة واضافت، ان السعودية هي الان اكبر حليف لاميركا في المنطقة ولهذا السبب فان الكيان الصهيوني والسعودية يسعيان للتعاون مع بعضهما بعضا.
وانتقدت عدم اتباع الحكومة الباكستانية لقرار النواب في المجلس الوطني القاضي بعدم التدخل في حرب اليمن وقالت، ان مشاركة العسكريين الباكستانيين في حرب اليمن بزعامة السعودية ستعود بتداعيات مضرة لباكستان.
واضافت، ان كانت السعودية وحلفاؤها يدعون بان تحالفهم تاسس لمكافحة داعش فلماذا لم يوجهوا الدعوة لايران التي كان لها دور مهم في مكافحة داعش، للانضمام اليه.
واعتبرت ان هنالك الكثير من نقاط الغموض فيما يتعلق بدور باكستان في التحالف العسكري بزعامة السعودية، مردفة القول، ان بكستان تواجه تحديات داخلية وخارجية وفي مثل هذه الظروف يتوجب عليها الناي بالنفس عن المنافسات الاقليمية.
واشارت الي تهديدات داعش في المنطقة قائلة، ان تنظيم داعش الارهابي لا يمكن اقتلاعه من جذوره عبر السبل العسكرية بل يتوجب التصدي لافكاره وظاهرة التكفير التي يحملها.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

برلمانية باكستانية

ايران

مكافحة داعش

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

برلمانية باكستانية: ايران انموذج للصمود امام الاستكبار

معظم المشاهدات

ظریف یؤكد دعم ایران لمقاومة الشعب الفلسطینی

فی اتصال هاتفی مع هنیة

ظریف یؤكد دعم ایران لمقاومة الشعب الفلسطینی

وزير الدفاع: التعاون مع روسيا مستمر حتي القضاء التام علي الإرهابيين

وزير الدفاع: التعاون مع روسيا مستمر حتي القضاء التام علي الإرهابيين

روساء ايران وروسيا وتركيا يوكدون علي مواصلة التعاون بشان سوريا

روساء ايران وروسيا وتركيا يوكدون علي مواصلة التعاون بشان سوريا

إنتاج السيارات الإيرانية يزداد بواقع 15.4 بالمئة

خلال الـ11 شهرا الأولي من العام الإيراني الماضي؛

إنتاج السيارات الإيرانية يزداد بواقع 15.4 بالمئة

إنتاج إيران من الصلب الخام يتخطي حاجز الـ19 مليون طن

خلال الـ11 شهرا الأولي من العام الإيراني الماضي؛

إنتاج إيران من الصلب الخام يتخطي حاجز الـ19 مليون طن

أحدث الأخبار

سفير ايران في هولندا: ايران ضحية الاسلحة الكيمياوية والصمت العالمي

سفير ايران في هولندا: ايران ضحية الاسلحة الكيمياوية والصمت العالمي

برلمانية باكستانية: ايران انموذج للصمود امام الاستكبار

برلمانية باكستانية: ايران انموذج للصمود امام الاستكبار

القوة الصاروخية اليمنية تستهدف بصاروخ باليستي خزانات أرامكو في جيزان

القوة الصاروخية اليمنية تستهدف بصاروخ باليستي خزانات أرامكو في جيزان

انتهاج سياسات القوة والنزعة الاحتكارية والمواقف النفعية وفرت بيئة خصبة لتنامي ظاهرة الارهاب

وزير الدفاع الايراني في مؤتمر موسكو الدولي للامن:

انتهاج سياسات القوة والنزعة الاحتكارية والمواقف النفعية وفرت بيئة خصبة لتنامي ظاهرة الارهاب

تصريحات بن سلمان الاخيرة تمثل ارتماء علنيا في احضان تل ابيب

الصحفي والاعلامي العراقي حافظ ال بشارة لـ(ارنا):

تصريحات بن سلمان الاخيرة تمثل ارتماء علنيا في احضان تل ابيب

موضوعات مرتبط