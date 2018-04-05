القوة الصاروخية اليمنية تستهدف بصاروخ باليستي خزانات أرامكو في جيزان

طهران / 5 نيسان / ابريل /ارنا-
استهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليمنية، مساء الأربعاء، بصاروخ باليستي خزانات شركة أرامكو السعودية في جيزان.

وأفاد مصدر في القوة الصاروخية 'المسيرة نت' أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز 'بدر1' محلي الصنع علي خزانات أرامكو في منطقة جيزان.

وكانت القوة الصاروخية قد أطلقت، مساء الخميس الماضي صاروخا باليستيا من طراز 'بدر1' علي شركة أرامكو في جيزان.

ونفذت القوة الصاروخية ضربات باليستية واسعة علي أهداف سعودية، في السادس والعشرين من الشهر الحالي، استهدفت مطارات سعودية في الرياض وعسير ونجران وجيزان.

وأعلنت القوة الصاروخية أن العملية الباليستية الواسعة تدشين للعام الرابع من الصمود اليمان، وأطلق عليها اسم عملية الشهيد أبوعقيل وفاء لوعد القائد.
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سياسي

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صاروخي باليستي

خزانات ارامكو في جيزان

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القوة الصاروخية اليمنية تستهدف بصاروخ باليستي خزانات أرامكو في جيزان

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